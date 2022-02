Riconquista la vetta della classifica di Serie B il Pisa di D’Angelo.

Nerazzurri corsari a Monza, dove sono in serie OK da 4 scontri diretti, grazie a un 2-1 in rimonta firmato Puscas-Caracciolo. Pensare che i brianzoli erano andati in vantaggio dopo 8 minuti con Valoti.

Adesso i toscani devono sperare che il posticipo della Cremonese, fra poco a Perugia, e quelli domenicali di Brescia e Lecce siano a loro favorevoli nel risultato.

Prosegue la scalata ai piani alti dell’Ascoli che fa 3-0 con l’Alessandria: Saric, Bidaoui e Botteghin i marcatori bianconeri.

Spettacolo e emozioni in Parma-Ternana. Ospiti che si portano sul 2-0 nel giro di 11 minuti. Locali che raggiungono il pareggio prima dell’intervallo. Quindi nel secondo tempo ecco la rete decisiva di Pettinari su azione da corner e le numerose occasioni sprecate dai Ducali.

Ancora una vittoria della Reggina targata Stellone. Trascinata da Menez e Di Chiara (splendida la punizione dell’esterno mancino) fa 2-0 col Pordenone.

Finisce 1-1 la sfida nella zona bassa della classifica Vicenza-Spal.

Di seguito tutti i risultati della 24a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 22 e 23 febbraio 2022. I risultati della 24a giornata della Serie B 2021/2022

Ascoli-Alessandria 3-0 (Saric – Bidaoui – Botteghin)

Monza-Pisa 1-2 (Valoti – Puscas – Caracciolo)

Parma-Ternana 2-3 (Donnarumma – Partipilo – Cobbaut – Vazquez – Pettinari)

Reggina-Pordenone 2-0 (Menez – Di Chiara)

Vicenza-Spal 1-1 (Rossi – Cavion)

Perugia-Cremonese (posticipo ore 16:15)

Brescia-Frosinone (posticipo domenica)

Cittadella-Benevento (posticipo domenica)

Como-Cosenza (posticipo domenica)

Lecce-Crotone (posticipo domenica) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Pisa 45 punti

Cremonese 44

Lecce 43

Brescia 43

Monza 41

Ascoli 39

Frosinone 37

Benevento 37

Perugia 37

Cittadella 35 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 25a giornata, in programma il 22 e 23 febbraio 2022.

Alessandria-Perugia

Benevento-Como

Brescia-Ascoli

Cremonese-Vicenza

Crotone-Cosenza

Frosinone-Reggina

Lecce-Cittadella

Pisa-Parma

Pordenone-Monza

Spal-Ternana



Link:

La classifica della Serie B