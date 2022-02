C’è una nuova capolista in Serie B.

La Cremonese supera il Parma per 3-1 con le reti di Baez, Gondo, Zanimacchia (di Simy la rete della bandiera gialloblù) e scavalca il Lecce che giocherà domani sul campo dell’Alessandria.

Non va oltre il pareggio per 2-2 il Pisa con il Vicenza. Ma i nerazzurri recriminano per le numerose occasioni mancate nel secondo tempo e i biancorossi per aver dilapido un vantaggio di due centri.

Di rigore il successo del Monza sul campo della Ternana: 1-0 con Valoti man of the match.

Perugia corsaro a Cosenza per 2-1, Matos e D’Urso i bomber del Grifone, mentre Camporese dimezza lo svantaggio dei padroni di casa.

E’ sufficiente la rete di Beretta dopo tre minuti di gioco per decidere Pordenone-Cittadella 0-1.

Di seguito tutti i risultati della 23a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 19 e 20 febbraio 2022. I risultati della 23a giornata della Serie B 2021/2022

Alessandria-Lecce (posticipo mercoledì)

Benevento-Ascoli (posticipo mercoledì)

Cosenza-Perugia 1-2 (Matos – D’Urso – Camporese)

Cremonese-Parma 3-1 (Baez – Gondo – Zanimacchia – Simy)

Crotone-Brescia (posticipo mercoledì)

Frosinone-Como (posticipo mercoledì)

Pisa-Vicenza 2-2 (Cavion – Diaw – Cohen – Caracciolo)

Pordenone-Cittadella 0-1 (Beretta)

Spal-Reggina 1-3 (Mancosu – Tumminiello – Bianchi – Galabinov)

Ternana-Monza 0-1 (Valoti rig.) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Cremonese 44 punti

Lecce 42

Pisa 42

Monza 41

Brescia 40

Frosinone 37

Benevento 37

Perugia 37

Cittadella 35

Ascoli 33 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 24a giornata, in programma il 19 e 20 febbraio 2022.

Ascoli-Alessandria

Monza-Pisa

Parma-Ternana

Reggina-Pordenone

Vicenza-Spal

Perugia-Cremonese

Brescia-Frosinone

Cittadella-Benevento

Como-Cosenza

Lecce-Crotone



