Sorpasso in vetta alla classifica di Serie A.

Ma non da parte del Napoli, bensì del Milan…

Perché l’attesa sfida del Maradona – San Paolo finisce 1-1. Azzurri in vantaggio con Insigne su calcio di rigore e Inter che trova il pareggio col solito Dzeko.

Ne approfitta pertanto il Diavolo che nel lunch match contro la Sampdoria dell’ex Giampaolo si impone per 1-0 grazie a un centro di Rafael Leao su assist di Maignan… sì, proprio il portiere arrivato per sostituire Donnarumma.

Ma il Biscione deve sempre recuperare la trasferta di Bologna e potenzialmente potrebbe riconquistare il primo posto in graduatoria.

E' pareggio per 1-1 in Atalanta-Juventus. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 i nerazzurri si portavano in vantaggio con una prodezza balistica di Malinovskyi. In avvio di recupero arriva il pareggio bianconero con Danilo sugli sviluppi di un corner.

Non c’è storia in Lazio-Bologna: 3-0 per i biancocelesti con doppietta di Zaccagni (che sigla anche il 200esimo gol della Lazio al Bologna nei campionati pro dal 1929 in poi).

Quattro reti nel posticipo delle ore 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, 2-2 in Sassuolo-Roma con i giallorossi due volte in vantaggio e due volte ripresi. Curiosità: entrambe le reti capitoline sono arrivate nei minuti di recupero dei due tempi.

Hellas Verona a valanga sull’Udinese un 4-0 con altrettanti marcatori differenti.

E’ pareggio, 1-1 in Empoli-Cagliari. Stesso punteggio in Genoa-Salernitana, un X quest’ultimo che non giova a liguri e campani.

Di seguito tutti i risultati della 25a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 18, 19, 20 e 21 febbraio 2022. I risultati della 25a giornata della Serie A 2021/2022

Atalanta-Juventus 1-1 (Malinovskyi - Danilo)

Empoli-Cagliari 1-1 (Pinamonti – Pavoletti)

Genoa-Salernitana 1-1 (Destro – Bonazzoli)

Lazio-Bologna 3-0 (2 Zaccagni – Immobile rig.)

Milan-Sampdoria 1-0 (Rafael Leao)

Napoli-Inter 1-1 (Insigne rig. – Dzeko)

Sassuolo-Roma 2-2 (Abraham – Smalling aut. – Traore – Cristante)

Spezia-Fiorentina (posticipo lunedì)

Torino-Venezia 1-2 (Brekalo – Haps – Crnigoj)

Verona-Udinese 4-0 (Depaoli – Caprari – Barak – Tameze) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 55 punti

Inter 54

Napoli 53

Juventus 46

Atalanta 44

Lazio 42

Roma 40

Fiorentina 36

Verona 36

Torino 32

Empoli 31

Sassuolo 30 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 26a giornata, in programma il 18, 19, 20 e 21 febbraio 2022.

Bologna-Spezia

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juventus-Torino

Roma-Verona

Salernitana-Milan

Sampdoria-Empoli

Udinese-Lazio

Venezia-Genoa



Link:

La classifica della Serie A