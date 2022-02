La giornata di Parma e Monza.

Le due big hanno la meglio con un poker rispettivamente su Pordenone e Spal.

I gialloblù dopo essere andati in svantaggio ribaltano il match con Pandev, Man, Vazquez, Benedyczak e vincono per 4-1.

Dando uno sguardo alle statistiche l’ultima volta che il Parma aveva segnato 4 gol al Tardini in Serie B il calendario segnava la data del 18 novembre 2017, 4-0 sull’Ascoli.

Non ha avuto storia, invece, Monza-Spal con i brianzoli capaci di imporsi per 4-0: Mota Carvalho, Sampirisi, Ramirez e Colpani.

Ancora un’occasione persa per l’ex capolista Pisa che all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani non va oltre lo 0-0 con la Ternana del livornese Lucarelli sprecando anche un calcio di rigore con Torregrossa (colpisce il legno della porta difesa da Iannarilli).

Cremonese corsara al Tombolato di Cittadella, 2-0.

Mentre la sfida salvezza Vicenza-Cosenza finisce 0-0 con un rigore concesso al 90’ agli ospiti ma poi revocato per l’intervento del VAR a segnalare un posizione di fuorigioco.

Di seguito tutti i risultati della 22a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 15 e 16 febbraio 2022. I risultati della 22a giornata della Serie B 2021/2022

Ascoli-Como (posticipo domenica)

Brescia-Alessandria (posticipo domenica)

Cittadella-Cremonese 0-2 (Casasola – Buonaiuto)

Lecce-Benevento (posticipo domenica)

Monza-Spal 4-0 (Mota Carvalho – Sampirisi – Ramirez – Colpani)

Parma-Pordenone 4-1 (Di Siero – Pandev – Man – Vazquez – Benedyczak)

Perugia-Frosinone (posticipo ore 16:15)

Pisa-Ternana 0-0

Reggina-Crotone (posticipo ore 16:15)

Vicenza-Cosenza 0-0 Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Lecce 41 punti

Pisa 41

Cremonese 41

Brescia 39

Monza 38

Frosinone 37

Benevento 36

Ascoli 32

Cittadella 32 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 23a giornata, in programma il 15 e 16 febbraio 2022.

Alessandria-Lecce

Benevento-Ascoli

Cosenza-Perugia

Cremonese-Parma

Crotone-Brescia

Frosinone-Como

Pisa-Vicenza

Pordenone-Cittadella

Spal-Reggina

Ternana-Monza



Link:

La classifica della Serie B