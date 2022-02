Spetta al Milan mettere le mani sul derby della Scala numero 176 nella Serie A col girone unico.

I rossoneri dopo essere andati in svantaggio sugli sviluppi di un corner, assist di Calhanoglu e rete dell'Inter firmata Perisic, ribaltano la stracittadina in tre minuti con Giroud. Doppietta per l’attaccante francese che sale a quota 7 centri e 15 presenze nel campionato italiano.

Ringrazia il Napoli che col 2-0 sul campo del Venezia, Osimhen e Petagna, adesso è secondo a un punto dalla vetta anche se l’Inter ha una partita disputata in meno.

Ma nel prossimo turno di campionato al Maradona-San Paolo andrà in scena proprio Napoli-Inter.

Cade l’Atalanta in casa contro il Cagliari.

Mattatore del match il rossoblù Pereiro autore di una doppietta (intervallata dal gol della bandiera di Palomino). Per la squadra di Mazzarri si tratta del terzo successo nelle ultime cinque giornate.

Dura soltanto 13 minuti l’attesa del primo gol in maglia bianconera di Dusan Vlahovic (che segna al debutto come Higuain, Tevez, Vieri, Inzaghi, Baggio, Bettega, Sivori e Charles tanto per fare qualche nome). Il colpo del calciomercato invernale, passato dalla Fiorentina alla Juventus, ha siglato l’1-0 della Vecchia Signora contro l’Hellas Verona. E nella ripresa l’altro acquisto Zakaria ha raddoppiato per il 2-0 finale. Un successo che permette alla squadra di Allegri di balzare al quarto posto scavalcando proprio l’Atalanta.

E nel prossimo turno sarà Atalanta-Juventus.

Finisce col pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, Roma-Genoa. Da segnalare la rete annullata a Zaniolo con l’intervento del VAR quando il novantesimo era già scoccato.

Un segno X che fa sorridere la Lazio. Perché il 3-0 dei biancocelesti in casa della Fiorentina (Milinkovic-Savic, Immobili, autorete di Biraghi) permette alla squadra di Sarri di agganciare i cugini in classifica.

E’ 0-0 anche in Bologna-Empoli.

Fatali al Torino i minuti di recupero nella trasferta sul campo dell'Udinese. I bianconeri passano infatti al 93’ e al 97’ con i centri di Molina e Pussetto.

Sampdoria a valanga sul Sassuolo. Bastano sette minuti ai blucerchiati per portarsi sul 2-0 con l’ex Caputo e il neo arrivato Sensi. Quindi un altro rinforzo dal calciomercato, Conti, fa 3-0 e Candreva (penalty) timbra il 4-0 con cui si chiude il match.

Domani il Monday night Salernitana-Spezia.

Di seguito tutti i risultati della 24a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 12, 13 e 14 febbraio 2022. I risultati della 24a giornata della Serie A 2021/2022

Atalanta-Cagliari 1-2 (2 Pereiro – Palomino)

Bologna-Empoli 0-0

Fiorentina-Lazio 0-3 (Milinkovic-Savic – Immobile – Biraghi aut.)

Inter-Milan 1-2 (2 Giroud – Perisic)

Juventus-Verona 2-0 (Vlahovic – Zakaria)

Roma-Genoa 0-0

Salernitana-Spezia (posticipo lunedì)

Sampdoria-Sassuolo 4-0 (Caputo – Sensi – Conti – Candreva rig.)

Udinese-Torino 2-0 (Molina – Pussetto rig.)

Venezia-Napoli 0-2 (Osimhen – Petagna) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Inter 53 punti

Milan 52

Napoli 52

Juventus 45

Atalanta 43

Roma 39

Lazio 39

Fiorentina 36

Verona 33

Torino 32

Empoli 30

Sassuolo 29

Bologna 28 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 25a giornata, in programma il 12, 13 e 14 febbraio 2022.

Atalanta-Juventus

Empoli-Cagliari

Genoa-Salernitana

Lazio-Bologna

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Spezia-Fiorentina

Torino-Venezia

Verona-Udinese



