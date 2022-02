Soltanto 6 gol e 1 vittoria nei primi 5 match della 21a giornata di Serie B 2021/2022.

Fra l’altro nel corso delle riprese non sono arrivate reti e anche i due rigori calciati non hanno avuto esito positivo.

La capolista Lecce non va oltre l’1-1 a Como. I giallorossi erano andati in svantaggio per la rete di Cerri su calcio di rigore, ma trovavano il pareggio con Listowski prima dell’intervallo. A quattro minuti dal triplice fischio finale Coda falliva un penalty stampando il pallone sul palo difeso da Facchin.

Non fallivano, invece, dal dischetto degli undici metri l’ex Marconi e il neo arrivato Torregrossa in Alessandria-Pisa 1-1.

Risultato ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, in Benevento-Parma, Cosenza-Brescia e Crotone-Cittadella.

L’unica squadra a vincere, per il momento, è stata la Ternana, 2-0 sulla Reggina nei primi minuti di gioco grazie a Pettinari e Palumbo. Da segnalare, anche in questo match, una massima punizione fallita: da Partipilo che si faceva ipnotizzare da Micai.

Di seguito tutti i risultati della 21a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 12 e 13 febbraio 2022. I risultati della 21a giornata della Serie B 2021/2022

Alessandria-Pisa 1-1 (Marconi rig. – Torregrossa rig.)

Ascoli-Perugia (posticipo 18:30)

Benevento-Parma 0-0

Como-Lecce 1-1 (Cerri rig. – Listowski)

Cosenza-Brescia 0-0

Cremonese-Monza (posticipo domenica)

Crotone-Cittadella 0-0

Frosinone-Vicenza (posticipo 16:15)

Pordenone-Spal (posticipo domenica)

Ternana-Reggina 2-0 (Pettinari – Palumbo) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Lecce 41 punti

Pisa 40

Brescia 39

Benevento 36

Cremonese 35

Monza 35

Frosinone 34

Ascoli 32

Cittadella 32 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 22a giornata, in programma il 12 e 13 febbraio 2022.

Ascoli-Como

Brescia-Alessandria

Cittadella-Cremonese

Lecce-Benevento

Monza-Spal

Parma-Pordenone

Perugia-Frosinone

Pisa-Ternana

Reggina-Crotone

Vicenza-Cosenza



