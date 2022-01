Cominciamo svelando la risposta all’amletico quesito che da qualche settimana spopola nei principali social: la copertina dell’album Panini 2021/2022, quello delle mitiche figurine dei calciatori, non raffigura nessun giocatore in particolare.

E’ un omaggio alla Nazionale campione d’Europa e rappresenta la voglia di festeggiare assieme. Insomma, un simbolo. L’interprete dello scatto è un dipendente della Panini… che incarna tutti gli appassionati di questo sport e, ovviamente, di figurine.

S’è svolta quest’oggi, presso la Lega di Serie A, la conferenza stampa di presentazione della 61esima collezione di figurine Panini: “Calciatori 2021-2022”. Presenti il padrone di casa, Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega di Serie A, il Direttore Mercato Italia Panini, Antonio Allegra, il Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il Presidente dell’AIC, Umberto Calcagno, e il Presidente dell’AIAC, Renzo Ulivieri.

Ospiti anche l’ex fantasista della Juventus Alessandro Del Piero e, collegato via web, Giacomo Raspadori l’attaccante del Sassuolo e dell’Italia di Roberto Mancini.

La collezione di figurine dell’azienda modenese vede tra i suoi licenziatari la Lega Serie A, la Lega Serie B, la Lega Pro, l’AIC, l’AIAC e, come novità assoluta, la FIGC.

Si compone di 742 figurine formato 54x76 retro adesive, di cui oltre 120 su materiale speciale, da raccogliere in un album di 128 pagine. Una delle principali novità della collezione è lo sviluppo orizzontale della figurina dei giocatori di Serie A TIM, con il classico “mezzobusto” affiancato dal “giocatore in azione”, oltre alle sue informazioni base (numero di maglia, caratteristiche fisiche, palmares). Una scelta quest’ultima che ricorda quanto già fatto ad inizio anni Settanta.

Come contenuti editoriali troviamo le figurine di Serie A TIM (per ogni club ci sono due doppie pagine), Serie BKT (pagina dedicata a ogni singola squadra), Serie C, Serie D e Serie A Femminile Timvision.

Tantissime le novità e le sezioni speciali dell’album “Calciatori 2021-2022”.

Due pagine sono dedicate agli “EA Sports Player of the Month” e “Coach of the Month” (riconoscimenti mensili di Lega Serie A destinati a giocatori e allenatori). Un’altra sezione, nata dalla partnership con TIM, è quella dedicata agli Avatar della Serie A TIM: 20 figurine ideate per rappresentare ogni club di Serie A. In questa sezione trova spazio anche una speciale figurina che TIM regala ai sui clienti attraverso la bolletta o direttamente nei negozi TIM fino ad esaurimento scorte. Altra sezione, realizzata in collaborazione con DAZN, è quella del calciomercato (dal prossimo mese di marzo arriveranno i kit d’aggiornamento). Come da tradizione, anche nella collezione “Calciatori 2021-2022”, è presente la sezione Film del Campionato, in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, dove 20 figurine raccontano i principali eventi relativi alla stagione. Le prime quattro figurine sono già inserite all’interno delle bustine in vendita in edicola, mentre le altre 16, unitamente ad altre figurine “EA Sports Player of the Month” e “Coach of the Month”, verranno distribuite gratuitamente, nelle prossime settimane, in abbinamento con La Gazzetta dello Sport e il supplemento del sabato SportWeek. Ulteriori due pagine ospitano “Azzurri da sogno”: una sezione che celebra la Nazionale Campione d’Europa, attraverso 30 giovani giocatori, tutti nati a partire dal 1998, che rappresentano con orgoglio i nostri colori. Confermata la sezione “Top Performers”, con due pagine di figurine che ritraggono il miglior giocatore per ogni club, secondo il CPI (Calciatori Player Index) frutto di un’analisi di valori tecnici, di mercato e valutazioni di esperti.

Novità assoluta è la “Panini Digital Collection Serie C”.

Per la prima volta, Panini realizza album dedicati ai tre gironi della Serie C. In ogni bustina di “Calciatori 2021-2022 “è presente, infatti, un coupon con un codice che permette di attivare cinque figurine digitali da inserire negli album della Serie C presenti all’interno della applicazione o sito web “MyPanini Digital Collection”. Ulteriore divertimento per i collezionisti sarà nel trovare gli oltre 1.300 calciatori delle società di Lega Pro.

“Per i calciatori entrare a far parte dell’album delle figurine è un po’ come entrare in società” ha ricordato in avvio di conferenza De Siervo.

“Orgoglioso di far parte di quella che ho definito la Treccani del calcio” ha aggiunto Balata.

Mentre Ghirelli ha voluto utilizzare “un termine non molto usato al giorno d’oggi: grazie. Grazie alla Panini, che ha messo assieme sogno e innovazione”.

Attualmente i collezionisti stimati ammontano a 1 milione. Per il sessanta per cento si tratta di ragazzi, mentre il restante quaranta per cento comprende adulti.

Da segnalare, inoltre, le circa 100.000 collezioniste.