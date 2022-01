Giornata, la prima di questo 2022, segnata dal Covid e dall’intervento delle Asl.

Non disputate quattro delle dieci partite in programma: Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia.

Ma le sei andate in scena non hanno certo lesinato risultati a sorpresa.

A cominciare dal successo del Cagliari sulla Sampdoria. I rossoblù in tutto il girone d’andata avevano vinto un unico match, proprio quello contro i blucerchiati. Un bis, il 2-1 frutto dei centri di Deiola e Pavoletti dopo il vantaggio di Gabbiadini (a rete per la sesta giornata di fila), a dir poco pesante nella corsa salvezza.

L’Hellas Verona ha festeggiato nel migliore dei modi la millesima partita in Serie A. Nonostante una formazione rimaneggiata ha superato per 2-1 lo Spezia al Picco grazie a una doppietta di Caprari. Questo lo score dei gialloblù nella classifica all time di Serie A dopo 1.000 gare: 264 vittorie, 330 pareggi, 406 sconfitte, 1.054 gol fatti e 1.363 reti subite.

Empoli vicino a fare l’impresa anche sul campo della Lazio (dopo aver conquistato qualche mese fa la prima vittoria in Serie A in casa della Juventus). All’Olimpico finisce 3-3 con Milinkovic-Savic a timbrare la rete del pari al terzo minuto di recupero.

Parità anche fra Sassuolo e Genoa, l’1-1 è firmato da Destro e Berardi.

Il Milan ha la meglio sulla Roma: 3-1 il risultato del Meazza.

Finisce col risultato di 1-1 Juventus-Napoli. Azzurri in vantaggio con Mertens, pareggio bianconero di Chiesa.

Di seguito tutti i risultati della 20a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 9 gennaio 2022.

I risultati della 20a giornata della Serie A 2021/2022

Atalanta-Torino (non disputata)

Bologna-Inter (non disputata)

Fiorentina-Udinese (non disputata)

Juventus-Napoli 1-1 (Mertens – Chiesa)

Lazio-Empoli 3-3 (2 Milinkovic-Savic – Bajrami rig. – Zurkowski – Immobile – Di Francesco)

Milan-Roma 3-1 (Giroud rig. – Messias – Abraham – Leao)

Salernitana-Venezia (non disputata)

Sampdoria-Cagliari 1-2 (Gabbiadini – Deiola – Pavoletti)

Sassuolo-Genoa 1-1 (Destro – Berardi)

Spezia-Verona 1-2 (2 Caprari – Erlic)

Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Inter 46 punti

Milan 45

Napoli 40

Atalanta 38

Juventus 35

Fiorentina 32

Roma 32

Lazio 32

Empoli 28

Bologna 27

Verona 27

Torino 25

Sassuolo 25

Per la classifica completa clicca qui



Il prossimo turno della Serie A, 21a giornata, in programma il 9 gennaio 2022.

Cagliari-Bologna

Empoli-Sassuolo

Genoa-Spezia

Inter-Lazio

Napoli-Sampdoria

Roma-Juventus

Torino-Fiorentina

Udinese-Atalanta

Venezia-Milan

Verona-Salernitana