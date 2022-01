Chiusura d’anno con due match rinviati nel girone A di Seri C: Lecco-Pro Vercelli al 12 gennaio, Virtusvecomp Verona-Sudtirol al 2 febbraio. Nonostante ciò gli altoatesini hanno terminato il 2021 in vetta al raggruppamento: 44 punti, più due sul Padova che ha superato per 2-0 il Renate nello scontro diretto di giornata.

Nel girone B di Serie C è ancora testa a testa fra le emiliane Modena, 2-1 sul Grosseto, e Reggiana, 3-1 a Montevarchi. Giallazzurri e granata vanno in vacanza con 48 punti e la prima posizione in classifica. Insegue il cesena a quota 39.

Infine, nel girone C di Serie C, il Bari arriva alla sosta con 44 punti grazie al 2-0 sul Potenza e più sette punti sul Monopoli secondo che sbanca Catania per 2-0.

Di seguito tutti i risultati della 20a giornata e le classifiche della Serie C 2021/2022, gironi A, B e C. Risultati 20a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Pro Patria 1-1

Fiorenzuola-Feralpi Salò 0-2

JuventusU23-Pergolettese 1-1

Lecco-Pro Vercelli (rinviata al 12 gennaio 2022)

Mantova-Legnago 2-0

Padova-Renate 2-0

Pro Sesto-Giana Erminio 1-1

Seregno-Triestina 0-1

Trento-Piacenza 1-0

Virtusvecomp Verona-Sudtirol (rinviata al 2 febbraio 2022) Classifica Serie C girone A

Prossima giornata Serie C girone A

Feralpi Salò-Seregno

Giana Erminio-Mantova

Legnago-Lecco

Pergolettese-Padova

Piacenza-Virtusvecomp Verona

Pro Patria-Trento

Pro Vercelli-Pro Sesto

Renate-Fiorenzuola

Sudtirol-Albinoleffe

Triestina-JuventusU23 Risultati 20a giornata Serie C girone B

Ancona-Pescara 1-1

Carrarese-Pontedera 2-0

Gubbio-Cesena 4-1

Modena-Grosseto 2-1

Montevarchi-Reggiana 1-3

Pistoiese-Olbia 1-1

Teramo-Virtus Entella 0-2

Vis Pesaro-Siena 2-1

Viterbese-Fermana 0-0

Lucchese-Imolese (rinviata all’11 gennaio 2022) Classifica Serie C girone B

Prossima giornata Serie C girone B

Cesena-Lucchese

Fermana-Gubbio

Grosseto-Pistoiese

Imolese-Viterbese

Olbia-Ancona

Pescara-Carrarese

Pontedera-Vis Pesaro

Reggiana-Modena

Siena-Teramo

Virtus Entella-Montevarchi Risultati 20a giornata Serie C girone C

Bari-Potenza 2-0

Campobasso-Avellino 0-3

Catania-Monopoli 0-2

Foggia-Monterosi 1-1

Juve Stabia-Andria BAT 1-1

Latina-Palermo 1-0

Messina-Paganese 2-1

Picerno AZ-Vibonese 1-0

Turris-Taranto 1-2

Virtus Francavilla-Catanzaro 2-1 Classifica Serie C girone C

Prossima giornata Serie C girone C

Andria BAT-Catania

Avellino-Juve Stabia

Catanzaro-Picerno AZ

Monopoli-Turris

Monterosi-Bari

Paganese-Latina

Palermo-Messina

Potenza-Foggia

Taranto-Campobasso

Vibonese-Virtus Francavilla



Link:

La classifica della Serie C girone A

La classifica della Serie C girone B

La classifica della Serie C girone C