L'Inter termina il girone d’andata a 46 punti, cinque in più della passata stagione, quando furono 41.

Gli ultimi tre arrivano con la vittoria di misura, 1-0, sul Torino. Decide il match Dumfries.

Gira a quota 42 il Milan che a Empoli viene a capo di una partita complicata imponendosi per 4-2.

Come la passata stagione lo Spezia conquista il Maradona di Napoli, 0-1, stavolta agli azzurri è fatale un autogol di Juan Jesus.

E’ 0-0 Genoa-Atalanta, nonostante le numerose occasioni avute dagli ospiti.

Altri punti rosicchiati pertanto dalla Juventus alle dirette concorrenti nella corsa alla zona Champions League. I bianconeri superano il Cagliari per 2-0 (con Bernardeschi che ritrova il gol dopo oltre un anno di digiuno) e adesso sono a meno quattro dall’obiettivo minimo stagionale.

Perdono terreno la Fiorentina, 1-1 a Verona, e la Roma, 1-1 in casa con la Sampdoria.

La Lazio passa a Venezia, l’ultima vittoria nel giugno del 1947, per 3-1.

Il derby regionale è del Bologna, 3-0 sul Sassuolo.

Non disputata Udinese-Salernitana.

Di seguito tutti i risultati della 19a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 6 gennaio 2022, dopo la sosta invernale. I risultati della 19a giornata della Serie A 2021/2022

Empoli-Milan 2-4 (2 Kessie – Bajrami – Florenzi – Hernandez – Pinamonti rig.)

Genoa-Atalanta 0-0

Inter-Torino 1-0 (Dumfries)

Juventus-Cagliari 2-0 (Kean – Bernardeschi)

Napoli-Spezia 0-1 (Juan Jesus aut.)

Roma-Sampdoria 1-1 (Shomurodov – Gabbiadini)

Sassuolo-Bologna 0-3 (Orsolini – Hickey – Santander)

Udinese-Salernitana (non disputata)

Venezia-Lazio 1-3 (Pedro – Forte – Acerbi – Luis Alberto)

Verona-Fiorentina 1-1 (Lasagna – Castrovilli) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Inter 46 punti

Milan 42

Napoli 39

Atalanta 38

Juventus 34

Fiorentina 32

Roma 32

Lazio 31

Empoli 27

Bologna 27

Torino 25

Sassuolo 24

Verona 24

Il prossimo turno della Serie A, 20a giornata, in programma il 6 gennaio 2022.

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juventus-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Verona



