L’Inter dilaga a Salerno con un 5-0 frutto di altrettanti marcatori differenti: un difensore, due centrocampisti, due attaccanti. Soprattutto con questo risultato i nerazzurri hanno raggiunto quota 101 punti nell’anno solare 2021 con 103 gol marcati.

Ma i nerazzurri conquistano, dopo lo scudetto della passata stagione, anche il titolo di campioni d’inverno. I quattro punti di vantaggio con ancora un turno da giocare, infatti, non permettono il sorpasso in vetta.

Nell’ultimo posticipo di giornata, infatti, il risultato di Milan-Napoli è di 0-1. A decidere la sfida del Meazza, dopo appena cinque minuti di gioco, è Elmas. E così gli azzurri raggiungono i rossoneri in classifica.

Rallenta l’Atalanta che in casa va KO contro la Roma per 1-4. Fra l’altro fanno tutto i giallorossi perché anche il centro degli orobici è in realtà un'autorete dell’ex Cristante.

Ringrazia la Juventus che a Bologna, con la coppia Morata-Cuadrado, vince per 2-0 e adesso è quinta a soli sei punti di distacco dalla zona Champions League (ma anche otto dalla seconda piazza in classifica).

Quinta anche la Fiorentina che al Franchi col Sassuolo fa 2-2 dopo essere andata sotto per 0-2.

Lazio che passa 3-1 sul Genoa.

Empoli che fa 1-1 a La Spezia in un match con due autoreti, una per parte. Torino che con Pobega man of the match ha la meglio sul Verona, 1-0.

Di seguito tutti i risultati della 18a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 21 e 22 dicembre 2021. I risultati della 18a giornata della Serie A 2021/2022

Atalanta-Roma 1-4 (2 Abraham – Zaniolo – Cristante aut. – Smalling)

Bologna-Juventus 0-2 (Morata – Cuadrado)

Cagliari-Udinese 0-4 (2 Deulofeu – Makengo – Molina)

Fiorentina-Sassuolo 2-2 (Scamacca – Frattesi – Vlahovic – Torreira)

Lazio-Genoa 3-1 (Pedro – Acerbi – Zaccagni – Melegoni)

Milan-Napoli 0-1 (Elmas)

Salernitana-Inter 0-5 (Perisic – Dumfries – Sanchez – Lautaro Martinez- Gagliardini)

Sampdoria-Venezia 1-1 (Gabbiadini – Henry)

Spezia-Empoli 1-1 (Marchizza aut. – Nikolaou aut.)

Torino-Verona 1-0 (Pobega) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Inter 43 punti

Milan 39

Napoli 39

Atalanta 37

Fiorentina 31

Juventus 31

Roma 31

Lazio 28

Empoli 27

Torino 25

Bologna 24

Sassuolo 24

Verona 23 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 19a giornata, in programma il 21 e 22 dicembre 2021.

Empoli-Milan

Genoa-Atalanta

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Spezia

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Bologna

Udinese-Salernitana

Venezia-Lazio

Verona-Fiorentina



Link:

La classifica della Serie A