Rallenta il Milan sul campo dell’Udinese guidata da Cioffi dopo l’esonero di Gotti. Ma i rossoneri hanno seriamente rischiato di perdere, trovando il gol del pareggio con Ibrahimovic soltanto al 92’. I bianconeri erano andati in vantaggio nel primo tempo con Beto.

Non ne approfitta il Napoli che nella 500esima in Serie A di Luciano Spalletti va KO con l’Empoli per via di una rete di Cutrone al minuto 71.

E così in vetta alla classifica di Serie A balza l’Inter che con una doppietta di Lautaro Martinez e le reti di Sanchez e Calhanoglu batte per 4-0 il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri.

Sempre più in alto l’Atalanta. Col 2-1 in rimonta sul Verona, era andata sotto per il dodicesimo centro in campionato di Simeone, i nerazzurri raggiungono quota 37 punti. Nelle ultime due annate avevano chiuso il girone d’andata rispettivamente con 36 e 35 punti. Nuovo record scritto e possibilità di migliorarsi ancora.

Trascinata dal solito, doppietta per lui, Vlahovic la Fiorentina affonda per 4-0 la Salernitana dell’ex Ribery. Adesso i punti sono 30 e la zona che vale un posto nella prossima Champions League non è poi così distante.

Mezzo passo falso della Juventus a Venezia. In laguna i bianconeri vanno sì in vantaggio con Morata, ma si fanno raggiungere da Aramu e non riescono più a trovare il guizzo per portare a casa il terzo successo di fila.

Cade la Lazio sul campo del Sassuolo dopo esser andata in vantaggio. Man of the match quel Raspadori che aveva trovato il primo centro nel massimo campionato italiano proprio contro i biancocelesti ma all’Olimpico di Roma in occasione della 32esima giornata del 2019/2020.

Nel lunch match il Torino vince per 2-1 sul Bologna.

Il derby della Lanterna sorride alla Sampdoria che trascinata da un Gabbiadini in grade spolvero (gol dell’1-0 e tiro deviato in rete da Vanheusden) fa 3-1 sul Genoa. Da segnalare, per gli appassionati di statistiche e record del calcio, che quello del rossoblù ha rappresentato il gol numero 200 nelle stracittadine di Genova fra Serie A e cadetteria dal 1946 in poi.

Chiuderà il turno Roma-Spezia domani sera nel Monday night.

Di seguito tutti i risultati della 17a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 17, 18 e 19 dicembre 2021. I risultati della 17a giornata della Serie A 2021/2022

Fiorentina-Salernitana 4-0 (2 Vlahovic – Bonaventura – Maleh)

Genoa-Sampdoria 1-3 (Gabbiadini – Caputo – Vanheusden aut. – Destro)

Inter-Cagliari 4-0 (2 Martinez – Sanchez – Calhanoglu)

Napoli-Empoli 0-1 (Cutrone)

Roma-Spezia (posticipo, lunedì)

Sassuolo-Lazio 2-1 (Zaccagni – Berardi – Raspadori)

Torino-Bologna 2-1 (Sanabria – Soumaoro aut. – Orsolini rig.)

Udinese-Milan 1-1 (Beto – Ibrahimovic)

Venezia-Juventus 1-1 (Morata – Aramu)

Verona-Atalanta 1-2 (Simeone – Miranchuk – Koopmeiners) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Inter 40 punti

Milan 39

Atalanta 37

Napoli 36

Fiorentina 30

Juventus 28

Empoli 26

Lazio 25

Roma 25

Bologna 24

Verona 23

Sassuolo 23 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 18a giornata, in programma il 17, 18 e 19 dicembre 2021.

Atalanta-Roma

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Lazio-Genoa

Milan-Napoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Venezia

Spezia-Empoli

Torino-Verona



Link:

La classifica della Serie A