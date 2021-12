Prosegue la serie positiva del Brescia a Ferrara contro la Spal. Col 2-0 di questo pomeriggio, Tramoni e Bisoli, salgono a quota tre i precedenti vittoriosi per le Rondinelle al Mazza dal 2019/2020. Un successo che permette ai ragazzi di mister Inzaghi, 100esima panchina in cadetteria, di scavalcare per qualche ora Pisa e Lecce e portarsi in vetta alla classifica.

Ma all’Arena Garibaldi-Anconetani, calcio d’inizio infatti alle 16:15, dopo un primo tempo terminato sul pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, i nerazzurri fanno loro la posta in palio, tornando in vetta alla graduatoria. Ancora una volta è stato Sibilli ad andare a rete (come successo nei precedenti big match contro Brescia, Monza e Spal).

Successo esterno del Benevento in casa della Ternana. Mattatore del match è Lapadula, autore di una doppietta. L’attaccante del Perù raggiunge così quota 10 marcature in campionato.

Succede tutto nel secondo tempo in Monza-Frosinone. Ospiti che si portano sul 2-0 con Garritano e Zerbin. I brianzoli pareggiano con Carlos Augusto e Ciurria. Quindi in pieno recupero, al 92’, un calcio di rigore segnalato dal VAR dà il successo per 3-2 agli uomini di coach Stroppa.

Una Cremonese trascinata dalla coppia Strizzolo-Fagioli fa 3-2 col Crotone, costringendo la dirigenza rossoblù al secondo cambio di panchina stagionale: richiamato Modesto dopo che con Marino i Pitagorici avevano raccolto un solo punto in sette match.

Di rigore il 2-0 del Cittadella sull’Ascoli.

Mentre in Pordenone-Cosenza finisce 1-1. Risultato che scontenta entrambi i club.

Di seguito tutti i risultati della 17a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 18, 19 e 20 dicembre 2021. I risultati della 17a giornata della Serie B 2021/2022

Cittadella-Ascoli 2-0 (2 rig. Baldini)

Cremonese-Crotone 3-2 (Maric – Fagioli – Strizzolo – Zanimacchia – Benali rig.)

Monza-Frosinone 3-2 (Garritano – Zerbin – Carlos Augusto – Ciurria – Mazzitelli)

Parma-Perugia (posticipo, domenica)

Pisa-Lecce 1-0 (Sibilli)

Pordenone-Cosenza 1-1 (Butic rig. – Situm)

Reggina-Alessandria (posticipo, domenica)

Spal-Brescia 0-2 (Tramoni – Bisoli)

Ternana-Benevento 0-2 (2 Lapadula, 1 rig.)

Vicenza-Como (posticipo, domenica) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Pisa 35 punti

Brescia 33

Lecce 31

Benevento 31

Monza 31

Cremonese 29

Cittadella 28

Ascoli 26

Frosinone 25

Perugia 25

Il prossimo turno della Serie B, 18a giornata, in programma il 18, 19 e 20 dicembre 2021.

Alessandria-Parma

Ascoli-Cremonese

Benevento-Monza

Brescia-Cittadella

Como-Reggina

Cosenza-Pisa

Crotone-Pordenone

Frosinone-Spal

Lecce-Vicenza

Perugia-Ternana



