La miglior squadra della Serie C?

La capolista del girone A del terzo livello del calcio italiano, il Sudtirol. Con 43 punti conquistati dopo 17 giornate, infatti, viaggia a una media di 2,5 punti ogni novanta minuti di gioco.

Alle spalle degli altoatesini ci sono le due battistrada del girone B, Modena e Reggiana, entrambe con un passo di 2,3 punti/match. Solo quarto, assieme al Padova, il Bari, club che sta in vetta al girone C.

Di seguito la top ten della Serie C 2021/2022. Sudtirol: 17 gare, 43 punti = 2,5 punti/match

Modena: 17 gare, 39 punti = 2,3 punti/match

Reggiana: 17 gare, 39 punti = 2,3 punti/match

Padova : 17 gare, 37 punti = 2,2 punti/match

Bari: 17 gare, 37 punti = 2,2 punti/match

Renate : 17 gare, 36 punti = 2,1 punti/match

Feralpi Salò: 17 gare, 35 punti = 2,1 punti/match

Cesena: 17 gare, 33 punti =,9 punti/match

Palermo: 17 gare, 32 punti = 1,9 punti/match

Monopoli: 17 gare, 30 punti = 1,8 punti/match