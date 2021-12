L’Atalanta fa suo il big match della 16a giornata della Serie A 2021/2022 e fa scivolare il Napoli dal primo al terzo posto della classifica.

Al Maradona finisce 3-2 per gli orobici. Nerazzurri in vantaggio con Malinovskyi e poi sorpassati dai centri di Zielinski e Mertens. Quindi Demiral prima fa il 2-2, poi Freuler mette la firma sul 3-2.

Ringraziano gli orobici il Milan, 2-0 sulla Salernitana, e l’Inter, 3-0 contro la Roma dell’ex Mourinho.

Adesso le prime quattro in graduatoria si trovano raccolte proprio in quattro punti: Milan 38, Inter 37, Napoli 36 e Atalanta 34.

E al termine del girone d’andata ci sono ancora tre giornate. Lotta per il titolo d’inverno apertissima.

In quinta posizione la coppia Juventus-Fiorentina. I bianconeri superano per 2-0 il Genoa allo Stadium. I viola fanno loro il derby dell’Appennino per 3-2 (e Vlahovic va ancora a rete).

La Lazio conquista la Genova blucerchiata e aggancia la Roma in classifica a quota 25.

Salgono anche Empoli, 3-1 in rimonta sull’Udinese (KO che costa a Gotti la panchina bianconera), e il Verona, rocambolesco 4-3 nel derby col Venezia dopo essersi ritrovato sullo 0-3.

Di seguito tutti i risultati della 16a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 10, 11, 12 e 13 dicembre 2021. I risultati della 16a giornata della Serie A 2021/2022

Bologna-Fiorentina 2-3 (Maleh – Barrow – Biraghi – Vlahovic rig. – Hickey)

Cagliari-Torino 1-1 (Cardoni aut. – Joao Pedro)

Empoli-Udinese 3-1 (Deulofeu – Stajanovic – Bajrami – Pinamonti)

Juventus-Genoa 2-0 (Cuadrado – Dybala)

Milan-Salernitana 2-0 (Kessie – Saelemaekers)

Napoli-Atalanta 2-3 (Malinovskyi – Zielinski – Mertens – Demiral – Freuler)

Roma-Inter 0-3 (Calhanoglu – Dzeko – Dumfries)

Sampdoria-Lazio 1-3 (2 Immobile – Milinkovic-Savic – Gabbiadini)

Spezia-Sassuolo 2-2 (2 Raspadori – Manaj – Gyasi)

Venezia-Verona 3-4 (2 Simeone – Ceccaroni – Crnigoj – Henry – Henry aut. – Caprari rig.) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 38 punti

Inter 37

Napoli 36

Atalanta 34

Fiorentina 27

Juventus 27

Lazio 25

Roma 25

Bologna 24

Empoli 23

Verona 23

Sassuolo 20 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 17a giornata, in programma il 10, 11, 12 e 13 dicembre 2021.

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Sampdoria

Inter-Cagliari

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Sassuolo-Lazio

Torino-Bologna

Udinese-Milan

Venezia-Juventus

Verona-Atalanta



