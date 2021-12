Terremoto in vetta alla classifica dopo i risultati della 16a giornata della Serie B 2021/2022.

La capolista, fino alla vigilia, Brescia cade in casa nel derby col Monza. Lo 0-2 dei brianzoli è firmato da Gytkjaer nel primo tempo e da Machin nella ripresa.

E così le Rondinelle sono superate dal Pisa, 1-0 a Como grazie a un’autorete di Scaglia dopo una manciata di minuti dal fischio d’inizio, ma anche dal Lecce, 2-0 sulla Reggina grazie alla coppa Gargiulo-Majer.

Colpisce però un altro dato: sono ben cinque le formazioni raccolte in solo quattro punti.

Perché oltre alle tre già citate ci sono anche il Benevento, 2-1 in rimonta col Pordenone, e proprio i brianzoli di Stroppa, entrambe a quota 28.

Insomma, lotta promozione sempre più intensa.

Rallenta l’Ascoli che fa 0-0 col Parma (per mister Iachini dopo tre match con i ducali soltanto 2 segni X). Torna a vincere la Cremonese, 2-0 a Cosenza.

Mentre un altro terzetto battaglia per le posizioni play-off: Frosinone, 1-1 con la Ternana, Perugia, 1-0 sul Vicenza, e Cittadella, 1-0 ad Alessandria.

Di seguito tutti i risultati della 16a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 10, 11 e 12 dicembre 2021. I risultati della 16a giornata della Serie B 2021/2022

Alessandria-Cittadella 0-1 (Vita)

Ascoli-Parma 0-0

Benevento-Pordenone 2-1 (Butic – Elia – Di Serio)

Brescia-Monza 0-2 (Gytkjaer – Machin)

Como-Pisa 0-1 (Scaglia aut.)

Cosenza-Cremonese 0-2 (Striccolo – Valeri)

Crotone-Spal 1-2 (Melchiorri – Mancosu – Kargbo)

Frosinone-Ternana 1-1 (Charpentier – Pettinari)

Lecce-Reggina 2-0 (Gargiulo – Majer)

Perugia-Vicenza 1-0 (De Luca) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Pisa 32 punti

Lecce 31

Brescia 30

Benevento 28

Monza 28

Ascoli 26

Cremonese 26

Frosinone 25

Perugia 25

Cittadella 25 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 17a giornata, in programma il 10, 11 e 12 dicembre 2021.

Cittadella-Ascoli

Cremonese-Crotone

Monza-Frosinone

Parma-Perugia

Pisa-Lecce

Pordenone-Cosenza

Reggina-Alessandria

Spal-Brescia

Ternana-Benevento

Vicenza-Como



Link:

La classifica della Serie B