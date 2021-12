Dopo lo sgambetto al Milan nel precedente turno, al Sassuolo riesce di rallentare anche il Napoli e se non fosse intervenuto il VAR al 90’… avrebbe messo KO entrambe le capolista nel giro di qualche giorno.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia finisce 2-2: azzurri avanti per 2-0, poi Scamacca e Ferrari pareggiano i conti. Quindi in avvio del recupero il momentaneo 3-2 per i neroverdi, poi non convalidato per un fallo di Berardi a inizio azione.

Così si avvicina alla vetta il Milan che in Liguria batte il Genoa dell’ex Shevchenko per 3-0. Oltre alla punizione di Ibrahimovic da segnalare la doppietta di Messias.

Due punti rosicchiati anche dall’Inter che fa 2-0 con un’altra ligure, lo Spezia, allenato da un altro ex, Thiago Motta.

In corsa per il titolo d’inverno anche l’Atalanta che con una tripletta di Pasalic supera il Venezia per 4-0 (di Koopmeiners l’altro centro). Per il croato la seconda marcatura multipla in campionato dopo la doppietta alla 13esima giornata contro lo Spezia.

Cade la Roma a Bologna, 1-0 di Svanberg, soprattutto perde pezzi in vista dello scontro diretto con l’Inter.

Torna alla vittoria, e ai gol su azione, la Juventus 2-0 in casa della Salernitana. Da notare che quelli di Dybala e Morata risultano essere i primi centri bianconeri a Salerno nella storia della Serie A.

Ciclone Fiorentina che fa 3-1 con la Sampdoria grazie anche all’ennesimo gol di Vlahovic.

Pareggio senza reti in Verona-Cagliaro, 0-0, mentre Torino-Empoli finisce col risultato di 2-2.

Dall’ultimo match di giornata arrivano addirittura 8 gol. La Lazio non va oltre il pari per 4-4 con l'Udinese non riuscendo così a raggiungere in classifica il terzetto composto da Bologna-Fiorentina-Juventus.

Di seguito tutti i risultati della 15a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 4, 5 e 6 dicembre 2021. I risultati della 15a giornata della Serie A 2021/2022

Atalanta-Venezia 4-0 (3 Pasalic – Koopmeiners)

Bologna-Roma 1-0 (Svanberg)

Fiorentina-Sampdoria 3-1 (Gabbiadini – Callejon – Vlahovic – Sottil)

Genoa-Milan 0-3 (2 Messias – Ibrahimovic)

Inter-Spezia 2-0 (Gagliardini – Martinez rig.)

Lazio-Udinese 4-4 (2 Beto – Immobile – Molina – Pedro – Milinkovic-Savic – Acerbi - Arslan)

Salernitana-Juventus 0-2 (Dybala – Morata)

Sassuolo-Napoli 2-2 (Fabian Ruiz – Mertens – Scamacca – Ferrari)

Torino-Empoli 2-2 (Pobega – Pjaca – Romagnoli – La Mantia)

Verona-Cagliari 0-0 Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Napoli 36 punti

Milan 35

Inter 34

Atalanta 31

Roma 25

Fiorentina 24

Juventus 24

Bologna 24

Lazio 22

Empoli 20

Verona 20

Sassuolo 19 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 16a giornata, in programma il 4, 5 e 6 dicembre 2021.

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Torino

Empoli-Udinese

Juventus-Genoa

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Inter

Sampdoria-Lazio

Spezia-Sassuolo

Venezia-Verona



La classifica della Serie A