Trenta piccole ma significative storie legate al calcio olandese.

Sono quelle che ci raccontano in “Orange Football” Paolo Ciampi e Arnaldo Melloni. L’inciso che accompagna il titolo del volume è già tutto un programma: imprese e follie calcistiche del paese dei tulipani.

Ovvio dare spazio alle finali iridate (e sfortunate) a Germania 1974, Argentina 1978 e Sudafrica 2010. Così come ricordare il successo continentale del 1988. Meno scontato ricordare Tetzner, esterno sinistro passato alla storia per aver importato in Olanda la trappola del fuorigioco. Oppure Dulens, regista costretto a ritirarsi a soli 21 per i postumi di un infortunio, e che sarà così descritto da un certo Johan Crujiff: “Willy è probabilmente l’unico calciatore che ho conosciuto che aveva più talento di me”.

Eppoi spazio a quegli olandesi che hanno fatto fortuna nel (e del) calcio italiano. Ma anche quelli il cui saldo fra aspettative e rendimento s’è rivelato tutt’altro che positivo.

Del volume di un centinaio di pagine vogliamo anche segnalare alcuni passi che sarebbe importante far conoscere ai giovani calciatori. Per esempio quello dedicato a Frits Philips che negli anni bui della seconda guerra mondiale salvò la vita a quasi quattrocento ebrei e per questo insignito del titolo di “Giusto tra le nazioni”. Ancora oggi i tifosi del PSV e la società lo ricordano lasciando vuoto il posto numero 43, fila 22, settore D (quello in cui sedeva quando seguiva la sua squadra) dello stadio di Eindhoven.

Concludiamo segnalando che i due autori, al termine del volume, producono una piccola bibliografia per approfondire il tema del calcio olandese e conoscere meglio il paese che da secoli lotta contro il mare per preservare le sue terre. Orange Football

Imprese e follie calcistiche del paese dei tulipani

Di Paolo Ciampi e Arnaldo Melloni

Edizioni Festival delle Scoperte

ISBN 978-8-83-221165-8



Link:

Maggiori info sul libro