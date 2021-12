Chiamiamola la maledizione della prima in classifica.

Il Pisa, che lo scorso weekend era balzato al comando della graduatoria di Serie B proprio battendo la capolista Brescia, non va oltre l’1-1 casalingo col Perugia. Non solo. Bomber Lucca fallisce il rigore del possibile 2-1 facendosi ipnotizzare da Chichizola.

La 15a giornata della Serie B 2021/2022 s’era aperta col successo della Ternana sul Crotone per 1-0 grazie a un eurogol di Falletti. Ma i calabresi possono recriminare per i tre legni colpiti nel corso del match.

Pareggio per 1-1 in Cremonese-Frosinone con le reti dell’ex Ciofani e del solito, 6 centri negli ultimi 6 turni, Charpentier.

Momentaneo secondo, in attesa del risultato di Parma-Brescia, il Lecce che sbanca il Mazza di Ferrara con un 3-1 griffato Strefezza, doppietta, fino alla passata stagione proprio in maglia Spal.

Emozioni a non finire al Menti di Vicenza: padroni di casa che vanno sotto per 0-2 con il Benevento, poi con Crecco e Dalmonte acciuffano il pareggio ma, in pieno recupero, subiscono il 3-2 sannita firmato da Vogliacco.

Assieme ai giallorossi, a quota 25 in classifica, il Monza che ha fatto 4-1 con il Cosenza e l’Ascoli che ha conquistato il campo della Reggina con un 2-1 (doppietta di Sabiri).

Da segnalare la prima vittoria in campionato del Pordenone. Al Teghil di Lignano Sabbiadoro i neroverdi fanno 2-0 con l’Alessandria e raggiungono a quota 7 il Vicenza e si portano a meno uno dal Crotone.

Di seguito tutti i risultati della 15a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 3, 4 e 5 dicembre 2021. I risultati della 15a giornata della Serie B 2021/2022

Cittadella-Como (posticipo)

Cremonese-Frosinone 1-1 (Ciofani – Charpentier)

Monza-Cosenza 4-1 (2 Mota Carvalho – Colpani – Carraro – Gytkjaer)

Parma-Brescia (posticipo)

Pisa-Perugia 1-1 (Marsura – De Luca rig.)

Pordenone-Alessandria 2-0 (Pinato – Folorunsho)

Reggina-Ascoli 1-2 (2 Sabiri – Montalto rig.)

Spal-Lecce 1-3 (2 Strefezza – Gargiulo – Colombo)

Ternana-Crotone 1-0 (Falletti)

Vicenza-Benevento 2-3 (Insigne – Lapadula rig. – Crecco – Dalmonte – Barba) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Pisa 29 punti

Lecce 28

Brescia 27

Ascoli 25

Benevento 25

Monza 25

Frosinone 24

Cremonese 23

Reggina 22

Perugia 22

Cittadella 21

Ternana 21

Il prossimo turno della Serie B, 16a giornata, in programma il 3, 4 e 5 dicembre 2021.

Perugia-Vicenza

Benevento-Pordenone

Crotone-Spal

Frosinone-Ternana

Cosenza-Cremonese

Lecce-Reggina

Ascoli-Parma

Como-Pisa

Brescia-Monza

Alessandria-Cittadella



