La 14a giornata della Serie B 2021/2022 s’è aperta con un’occasione mancata. Quella del Lecce che ha fatto 3-3 al Via del Mare con la Ternana perdendo così la possibilità di acciuffare in vetta alla classifica di Serie B, almeno per una notte, il Brescia.

Del venerdì anche l’importante successo esterno del Vicenza sul Crotone: 1-0 con Giacomelli man of the match.

Ma gli occhi di tutti gli appassionati e addetti ai lavori erano puntati su Brescia-Pisa. Il risultato ha premiato i toscani che, così, ritrovano la vetta della classifica della cadetteria, scavalcando proprio le Rondinelle. Al Rigamonti è finita, infatti, 0-1 grazie al centro di Sibilli nella ripresa.

Questo pomeriggio da segnalare il ritorno al gol in un campionato italiano di Giuseppe Rossi. L’attaccante arrivato nelle scorse settimane a Ferrara ha griffato Cosenza-Spal portando i tre punti agli estensi. L’ultimo centro prima di quello di quest’oggi risaliva al 6 maggio 2018 in Genoa-Fiorentina di Serie A.

L’Alessandria sgambetta la Cremonese, 1-0, con Mustacchio.

Goleada del Benevento sulla Reggina, 4-0, con un poker di marcatore differenti: Viviani, Lapadula, Ionita, Tello.

Sempre più Charpentier dipendente il Frosinone di Grosso. Una doppietta del giocatore francese, infatti, evita la sconfitta ai ciociari contro il Pordenone. Soprattutto per il bomber classe 1999 si tratta dei centri numero 5 e 6 in 12 presenze nella Serie B 2021/2022. Praticamente un gol ogni due gare disputate.

Di seguito tutti i risultati della 14a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 29 e 30 novembre, l’1 dicembre 2021. I risultati della 14a giornata della Serie B 2021/2022

Alessandria-Cremonese 1-0 (Mustacchio)

Ascoli-Monza 1-1 (Sabiri rig. – Valoti)

Benevento-Reggina 4-0 (Viviani – Lapadula – Ionita – Tello)

Brescia-Pisa 0-1 (Sibilli)

Como-Parma (posticipo, domenica)

Cosenza-Spal 0-1 (Rossi)

Crotone-Vicenza 0-1 (Giacomelli)

Frosinone-Pordenone 2-2 (2 Charpentier – Barison – Cambiaghi)

Lecce-Ternana 3-3 (Falletti – Majer – Strefezza – Donnarumma – Boben aut. – Partipilo)

Perugia-Cittadella (posticipo) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Pisa 28 punti

Brescia 27

Lecce 25

Frosinone 23

Reggina 22

Ascoli 22

Benevento 22

Cremonese 22

Monza 22

Perugia 20

Cittadella 20

Como 19 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 15a giornata, in programma il 29 e 30 novembre, l’1 dicembre 2021.

Cittadella-Como

Cremonese-Frosinone

Monza-Cosenza

Parma-Brescia

Pisa-Perugia

Pordenone-Alessandria

Reggina-Ascoli

Spal-Lecce

Ternana-Crotone

Vicenza-Benevento



