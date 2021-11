Si interrompe al Franchi di Firenze la serie di 17 gare a punti del Milan. Dopo 14 vittorie e 3 segni X, infatti, i rossoneri escono sconfitti per 3-4 nel match del sabato sera contro la Fiorentina.

Da segnalare le doppiette, una per parte, di Vlahovic e Ibrahimovic.

La 13a giornata della Serie A 2021/2022 si era aperta col 5-2 rifilato dall’Atalanta allo Spezia. Quindi, a metà pomeriggio, ecco il 2-0 della Juventus, su rigore, contro la Lazio. Un successo che permetteva ai bianconeri di raggiungere proprio i biancocelesti al quinto posto della classifica.

La giornata di oggi ha preso il via col 2-2 a Reggio Emilia fra Sassuolo (Scamacca e Berardi i bomber) e Cagliari (di Keita e Joao Pedro le reti).

Quindi nei match del primo pomeriggio ecco l’impresa del Venezia a Bologna: vittoria per 1-0 con rete decisiva nella ripresa di Okereke. Solo una volta, prima d’adesso, gli arancioneroverdi avevano conquistato il Dall’Ara: era l’aprile del 1943, quasi ottanta anni fa.

La Sampdoria passa per 2-0 in casa della Salernitana.

Alle ore 18 l’altro big match di giornata: Inter-Napoli. E anche al Meazza è la capolista a uscire dal campo sconfitta. La miglior difesa del torneo incassa tre reti dal miglior attacco. Pensare che gli azzurri erano andati in vantaggio con Zielinski. Poi Calhanoglu, su rigore, Perisic e Lautaro Martinez (quest’ultimo prima del 2-3 di Mertens) hanno ribaltato il punteggio e consegnato la vittoria a Inzaghi.

Di seguito tutti i risultati della 13a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 26, 27 e 28 novembre 2021. I risultati della 13a giornata della Serie A 2021/2022

Atalanta-Spezia 5-2 (2 Pasalic – 2 Nzola – Zapata rig. – Muriel – Malinovskyi)

Fiorentina-Milan 4-3 (2 Vlahovic – 2 Ibrahimovic – Duncan – Saponara – Venuti aut.)

Lazio-Juventus 0-2 (2 Bonucci, 2 rig.)

Bologna-Venezia 0-1 (Okereke)

Genoa-Roma (posticipo)

Inter-Napoli 3-2 (Zielinski – Calhanoglu rig. – Perisic – Mertens – Martinez)

Salernitana-Sampdoria 0-2 (Di Tacchio aut. – Candreva)

Sassuolo-Cagliari 2-2 (Scamacca – Keita – Berardi rig. – Joao Pedro rig.)

Torino-Udinese (posticipo, lunedì)

Verona-Empoli (posticipo, lunedì) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Napoli 32 punti

Milan 32

Inter 28

Atalanta 25

Lazio 21

Fiorentina 21

Juventus 21

Roma 19

Bologna 18

Empoli 16

Verona 16

Sassuolo 15

Torino 14

Udinese 14 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 14a giornata, in programma il 26, 27 e 28 novembre 2021.

Cagliari-Salernitana

Empoli-Fiorentina

Juventus-Atalanta

Milan-Sassuolo

Napoli-Lazio

Roma-Torino

Sampdoria-Verona

Spezia-Bologna

Udinese-Genoa

Venezia-Inter



Link:

La classifica della Serie A