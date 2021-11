Finisce senza reti il big match della 13a giornata di Serie B 2021/2022. Allo Stirpe Frosinone-Lecce va in archivio con uno 0-0.

Tutto l’opposto di quanto accaduto a Ferrara fra Spal e Alessandria.

Al Mazza, infatti, ben 5 gol in poco più di diciassette minuti, fra il 21’ e il 38’ del primo tempo. Ad avere la meglio sono i grigi che dopo aver rincorso per due volte gli spallini, trovano con Arrighini la zampata da tre punti.

Tre punti che l’Ascoli fa a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone: Salvi man of the match al 41’.

Un punto per uno in Ternana-Cittadella. Al Liberati Vita porta in vantaggio gli ospiti, e Partipilo pareggia a una ventina di minuti dal triplice fischio finale.

Perugia-Crotone finisce 2-0 con un centro per tempo da parte degli umbri, Lisi nel primo e Matos nel secondo.

A chiudere i risultati di giornata è toccato alla capolista Brescia. Al Menti di Vicenza la capolista va sotto per la marcatura di Proia, ma lo svantaggio dura soltanto pochi minuti poi Palacio, quindi Bertagnoli, ribaltano il punteggio prima dell’intervallo. La ripresa vede protagonista Joronen, abile a parare un calcio di rigore a Diaw, poi (ancora) Bertagnoli e Giacomelli fissano il risultato sul 3-2 per le Rondinelle.

Di seguito tutti i risultati della 13a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 26, 27 e 29 novembre 2021. I risultati della 13a giornata della Serie B 2021/2022

Frosinone-Lecce 0-0

Monza-Como (posticipo, domenica)

Parma-Cosenza (posticipo, domenica)

Perugia-Crotone 2-0 (Lisi – Matos)

Pisa-Benevento (posticipo, domenica)

Pordenone-Ascoli 0-1 (Salvi)

Reggina-Cremonese (posticipo, domenica)

Spal-Alessandria 2-3 (Mancosu – Chiarello – Dickmann – Corazza – Arrighini)

Ternana-Cittadella 1-1 (Vita – Partipilo)

Vicenza-Brescia 2-3 (2 Bertagnoli – Proia – Palacio – Giacomelli) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Brescia 27 punti

Lecce 24

Pisa 22

Reggina 22

Frosinone 22

Ascoli 21

Perugia 20

Cittadella 20

Benevento 19

Como 19

Cremonese 19

Monza 18 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 14a giornata, in programma il 26, 27 e 28 novembre 2021.

Alessandria-Cremonese

Ascoli-Monza

Benevento-Reggina

Brescia-Pisa

Como-Parma

Cosenza-Spal

Crotone-Vicenza

Frosinone-Pordenone

Lecce-Ternana

Perugia-Cittadella



Link:

La classifica della Serie B