Sudtirol sempre più leader del girone A della Serie C. Alla 14esima giornata, infatti, gli altoatesini hanno la meglio per 2-1 sul campo del Seregno. Una vittoria che, complice il rinvio di Padova-Juventus U23 al primo dicembre, porta a +7 il vantaggio della squadra di mister Javorcic sulla più diretta inseguitrice, il Renate (successo per 4-1 sulla Pro Patria). Rallenta la Feralpi che con la Virtus Verona non va oltre l’1-1 casalingo.

Nel girone B della Serie C finisce col pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, il derby regionale Reggiana-Cesena. Ai granata si avvicina il Modena di coach Tesser che ospitando la Vis Pesaro fa 2-1 e centra la sesta vittoria di fila. L’ultimo stop dei gialloblù risale, infatti, all’ottavo turno quando incrociarono il Montevarchi.

Torna al successo la capolista Bari nel girone C di Serie C. A farne le spese è la Vibonese che esce dal San Nicola sconfitta per 0-2. Stesso risultato, vittoria per 2-0, anche per le inseguitrici dei biancorossi: il Monopoli sul Taranto e il Palermo sul Potenza. Foggia che in una sola partita, a Catania, quasi annulla la penalizzazione di 4 punti ricevuta in settimana. I ragazzi di Zeman passano per 2-1 sul campo degli etnei e virtualmente si portano al quarto posto in classifica.

Di seguito tutti i risultati della 14a giornata e le classifiche della Serie C 2021/2022, gironi A, B e C. Risultati 14a giornata Serie C girone A

Feralpi Salò-Virtusvecomp Verona 1-1

Fiorenzuola-Piacenza 1-1

Giana Erminio-Pergolettese 1-1

Lecco-Albinoleffe 2-3

Mantova-Pro Sesto 1-0

Padova-JuventusU23 (rinviata)

Pro Vercelli-Legnago 0-1

Renate-Pro Patria 4-1

Seregno-Sudtirol 1-2

Triestina-Trento 1-1 Classifica Serie C girone A

Virtusvecomp Verona-Mantova Risultati 14a giornata Serie C girone B

Carrarese-Ancona 1-1

Fermana-Pistoiese 1-0

Gubbio-Lucchese 0-0

Modena-Vis Pesaro 2-1

Montevarchi-Imolese 4-1

Pescara-Teramo 1-1

Reggiana-Cesena 0-0

Siena-Olbia 3-2

Virtus Entella-Grosseto 1-0

Viterbese-Pontedera 2-3 Classifica Serie C girone B

Viterbese-Gubbio Risultati 14a giornata Serie C girone C

Bari-Vibonese 2-0

Catania-Foggia 1-2

Juve Stabia-Monterosi 1-1

Latina-Campobasso 4-1

Messina-Avellino 0-1

Monopoli-Taranto 2-0

Paganese-Andria BAT 0-1

Palermo-Potenza 2-0

Picerno AZ-Virtus Francavilla 0-1

Turris-Catanzaro (posticipo) Classifica Serie C girone C

