Altra vittima illustre per il Cholito Simeone. Dopo aver marcato nei match casalinghi contro la Lazio, poker, e la Juventus, doppietta, l’attaccante di Tudor ha fatto centro anche al Maradona contro il Napoli. Il suo gol stavolta non ha però portato alla vittoria il Verona, che comunque torna a casa con un punto. L’1-1 è frutto anche della rete di Di Lorenzo per i padroni di casa.

Non ne approfitta l’altra capolista, il Milan, che nel derby casalingo con l’Inter non va oltre l’1-1: succede tutto nel primo tempo, rigore di Calhanoglu e autorete di De Vrij.

L’Atalanta di Gasperini (200a vittoria in Serie A per il mister) sbanca Cagliari: 1-2. Un successo che porta i nerazzurri al quarto posto in solitaria.

Lazio quinta, grazie al 3-0, sulla Salernitana.

Pesante KO della Roma a Venezia. Avanti per 2-1 all’intervallo, i giallorossi sono prima raggiunti sul 2-2 dal rigore di Aramu, quindi Okereke firma il sorpasso degli arancioneroverdi.

Approfitta dello stop capitolino la Juventus che nel testa a testa dello Stadium ha la meglio sulla Fiorentina con la rete dell’ex Cuadrado al 91’ e raggiunge in classifica sia i toscani che i romanisti.

Nel gruppetto a 18 punti anche il Bologna, 2-1 in casa Sampdoria.

Cambia mister l’altra genovese. Il 2-2 a Empoli scrive la parola fine all’avventura col Genoa di Ballardini. Al posto del ravennate arriva Andriy Shevchenko, fino a qualche mese fa CT di quell’Ucraina condotta fino ai quarti di finale di Euro 2020.

Sempre più Beto dipendende l’Udinese di Gotti, 3-2 sul Sassuolo.

Di seguito tutti i risultati della 12a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 20, 21 e 22 novembre 2021, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali nelle qualificazioni a Qatar 2022. I risultati della 12a giornata della Serie A 2021/2022

Empoli-Genoa 2-2 (Criscito rig. – Di Francesco – Zurkowski – Bianchi)

Cagliari-Atalanta 1-2 (Pasalic – Joao Pedro – Zapata)

Juventus-Fiorentina 1-0 (Cuadrado)

Spezia-Torino 1-0 (Sala)

Lazio-Salernitana 3-0 (Immobile – Pedro – Luis Alberto)

Milan-Inter 1-1 (Calhanoglu rig. – De Vrij aut.)

Napoli-Verona 1-1 (Simeone – Di Lorenzo)

Sampdoria-Bologna 1-2 (Svanberg – Thorsby – Arnautovic)

Udinese-Sassuolo 3-2 (Deulofei – Berardi – Frattesi – Frattesi aut. – Beto)

Venezia-Roma 3-2 (Caldara – Shomurodov – Abraham – Aramu rig. – Okereke) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Napoli 32 punti

Milan 32

Inter 25

Atalanta 22

Lazio 21

Roma 19

Fiorentina 18

Juventus 18

Bologna 18

Empoli 16

Verona 16

Torino 14

Sassuolo 14

Udinese 14 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 13a giornata, in programma il 20, 21 e 22 novembre 2021.

Atalanta-Spezia

Fiorentina-Milan

Lazio-Juventus

Bologna-Venezia

Genoa-Roma

Inter-Napoli

Salernitana-Sampdoria

Sassuolo-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Empoli



Link:

La classifica della Serie A