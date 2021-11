In attesa del posticipo del Tombolato, Cittadella-Pisa, il Brescia conquista la vetta della classifica di Serie B.

Alle Rondinelle è sufficiente superare per 1-0, Moreo, il Pordenone. Una partita che s’è sbloccata soltanto al 78’.

Raggiunge i toscani la Reggina che ha la meglio sul Cosenza. A decidere le sorti del derby è Montalto al minuto 55.

In quarta piazza ecco il Frosinone che fa suo il big match di Benevento: 4-1 con Lulic protagonista, doppietta, e reti di Charpentier (al terzo centro nelle ultime tre giornate) e Cicerelli. Di Di Serio il gol bandiera dei giallorossi.

Sorprende il Como che col 4-1 sul Perugia, il poker di reti nei primi 29 minuti di gioco, balza in piena zona play-off. Pensare che dopo sei giornate aveva soltanto tre punti.

Finisce in pareggio Cremonese-Spal, 1-1.

L’Ascoli ha la meglio sul Vicenza, 2-1, mentre la Ternana conquista Alessandria, 2-0, grazie alla doppietta di Donnarumma.

Di seguito tutti i risultati della 12a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 20 e 21 novembre 2021, dopo la sosta per le qualificazioni a Qatar 2022. I risultati della 12a giornata della Serie B 2021/2022

Alessandria-Ternana 0-2 (2 Donnarumma)

Ascoli-Vicenza 2-1 (Dionisi – Brosco aut. – Diaw)

Benevento-Frosinone 1-4 (2 Lulic – Charpentier – Cicerelli – Di Serio)

Brescia-Pordenone 1-0 (Moreo)

Cittadella-Pisa (posticipo, domenica)

Como-Perugia 4-1 (La Gumina – Cerri rig. – Bellemo – Solini – De Luca)

Cosenza-Reggina 0-1 (Montalto)

Cremonese-Spal 1-1 (Buonaiuto – Melchiorri)

Crotone-Monza (posticipo, domenica)

Lecce-Parma (posticipo, domenica) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Brescia 24 punti

Pisa 22

Reggina 22

Frosinone 21

Lecce 20

Benevento 19

Como 19

Cremonese 19

Ascoli 18

Perugia 17

Monza 17

Il prossimo turno della Serie B, 13a giornata, in programma il 20 e 21 novembre 2021.

Frosinone-Lecce

Monza-Como

Parma-Cosenza

Perugia-Crotone

Pisa-Benevento

Pordenone-Ascoli

Reggina-Cremonese

Spal-Alessandria

Ternana-Cittadella

Vicenza-Brescia



