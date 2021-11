Non sa più vincere il Pisa.

Contro l’Ascoli arriva il terzo segno X di fila, fra l’altro tutti col punteggio di 1-1. E prima c’era stato il KO a Crotone. Così i turni di digiuno salgono a quattro. Così come le gare senza marcature per bomber Lorenzo Lucca, che comunque quest’oggi l’assist per il gol di Masucci l’ha servito. Di Dionisi, su calcio di rigore, la rete ascolana.

Cadono tutte e due le seconde in classifica alla vigilia dell’11a giornata di Serie B 2021/2022.

Il Benevento nel big match del Vigorito contro il Brescia. Partita sullo zero a zero fino all’89’, poi Tramoni scippa palla ai difensori giallorossi e di destro mette dentro l’1-0 che porta le Rondinelle a quota 21 e, almeno per qualche ora, in testa alla classifica assieme al Pisa.

La Reggina, invece, va sotto nel punteggio contro il Cittadella già al 13’, Vita, e non riesce più a recuperare. I granata veneti, che nelle ultime stagioni hanno più volte accarezzato la promozione in Serie A (due finali perse negli ultimi tre anni) si rilanciano in chiave play-off.

Lecce a valanga col Cosenza, tanto che all’inizio della ripresa i pugliesi sono già sul 3-0 (di Caso il gol della bandiera ospite).

Minuti di recupero decisivi in Frosinone-Crotone. In quelli del primo tempo vanno in vantaggio gli ospiti con un rigore di Maric e pareggiano i locali con Charpentier. In quelli della ripresa i giallazzurri trovano la rete della vittoria grazie alla ditta Novakovic-Cicerelli.

Extra time decisivo anche in Pordenone-Cremonese con i grigiorossi che vengono raggiunti sul 2-2 da Zammarini.

Da segnalare il successo del Parma sul Vicenza, 1-0.

Perugia corsaro a Ferrara con la Spal, 2-1. Stesso punteggio in Ternana-Como, con i lariani che si aggiudicano il derby fra matricole.

Da segnalare anche l’1-0 del Monza con l’Alessandria.

Di seguito tutti i risultati della 11a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 5, 6 e 7 novembre 2021. I risultati della 11a giornata della Serie B 2021/2022

Benevento-Brescia 0-1 (Tramoni)

Frosinone-Crotone 2-1 (Maric rig. – Charpentier – Cicerelli)

Lecce-Cosenza 3-1 (Strefezza – Coda – Bjorkengren – Caso)

Monza-Alessandria 1-0 (Colpani)

Parma-Vicenza 1-0 (Benedyczak)

Pisa-Ascoli 1-1 (Masucci – Dionisi rig.)

Pordenone-Cremonese 2-2 (Camprese – Zanimacchia – Strizzolo – Zammarini)

Reggina-Cittadella 0-1 (Vita)

Spal-Perugia 1-2 (Curado – Mancosu – De Luca rig.)

Ternana-Como 1-2 (Vignali – La Gumina – Falletti) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Pisa 22 punti

Brescia 21

Lecce 20

Reggina 19

Benevento 19

Cremonese 18

Frosinone 18

Perugia 17

Monza 17 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 12a giornata, in programma il 5, 6 e 7 novembre 2021.

Alessandria-Ternana

Ascoli-Vicenza

Benevento-Frosinone

Brescia-Pordenone

Cittadella-Pisa

Como-Perugia

Cosenza-Reggina

Cremonese-Spal

Crotone-Monza

Lecce-Parma



