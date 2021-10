Il Napoli impiega un’ora di gioco per avere la meglio sulla Salernitana nel secondo derby in Serie A fra le due squadre. A decidere la sfida è Zielinski che fa centro al 61’. Continua quindi la corsa in vetta alla classifica della Serie A degli azzurri.

Corsa che li vede appaiati al Milan. Perché a Roma passa per 2-1: Ibrahimovic nel primo tempo, Kessie su rigore nel secondo, prima del gol dell’ex El Shaarawy.

L’Inter vince per 2-0 con l’Udinese grazie a 2 centri di Correa (la seconda doppietta in campionato da quando veste il nerazzurro).

Finisce in pareggio, 2-2, Atalanta-Lazio con gli ospiti per due volte in vantaggio e per due volte acciuffati allo scadere dei tempi. Da segnare che con la rete del momentaneo 1-2 Ciro Immobile ha raggiunto Silvio Piola in vetta alla classifica all time dei bomber della Lazio. Questo lo ‘spaccato’ dei centri competizione per competizione: 132 in Serie A; 11 nelle coppe nazionali (Italia più Supercoppa); 16 in competizioni internazionali.

Un super Vlahovic, tripletta per lui, trascina la Fiorentina alla vittoria sullo Spezia, 3-0. Prima di una eventuale cessione nel mercato di gennaio a Firenze dovrebbero provare a ipotizzare una seconda parte di stagione senza di lui…

Ancora una volta è fatale la Verona calcistica alla Juventus. Ancora una volta Giovanni Simeone ci prova gusto. Dopo i quattro centri alla Lazio ecco la doppietta alla Vecchia Signora: 2-1 per i gialloblù. Da segnalare che la prima marcatura multipla dell’attaccante argentino era stata segnata proprio contro la Juventus ai tempi del Genoa.

L’Empoli, la prima squadra a superare la Vecchia Signora in questo torneo, ribalta punteggio e Sassuolo a Reggio Emilia (2-1, fanno tutto gli azzurri, autore a sfavore compreso) e raggiunge quota 15 punti, agganciando in classifica proprio i bianconeri e l’Hellas.

Un record da celebrare anche in Torino-Sampdoria. Nella partita degli ex i granata vincono per 3-0. L’ultimo sigillo lo firma Andrea Belotti che fra Torino e Palermo ha raggiunto quota 100 gol in Serie A: 8 di testa; 23 su rigore; 59 di piede su azione/sviluppo calcio da fermo.

Finisce col pareggio ad occhiali, vale a scrivere 0-0, Genoa-Venezia.

Di seguito tutti i risultati della 11a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 5, 6 e 7 novembre 2021. I risultati della 11a giornata della Serie A 2021/2022

Atalanta-Lazio 2-2 (Pedro – Zapata – Immobile – De Roon)

Bologna-Cagliari (posticipo, lunedì)

Fiorentina-Spezia 3-0 (3 Vlahovic)

Genoa-Venezia 0-0

Inter-Udinese 2-0 (2 Correa)

Roma-Milan 1-2 (Ibrahimovic – Kessie rig. – El Shaarawy)

Salernitana-Napoli 0-1 (Zielinski)

Sassuolo-Empoli 1-2 (Tonelli aut. – Pinamonti rig. – Zurkowski)

Torino-Sampdoria 3-0 (Praet – Singo – Belotti)

Verona-Juventus 2-1 (2 Simeone – McKennie) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Napoli 31 punti

Milan 31

Inter 24

Roma 19

Atalanta 19

Lazio 18

Fiorentina 18

Juventus 15

Empoli 15

Verona 15

Torino 14

Sassuolo 14

Bologna 12 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 12a giornata, in programma il 5, 6 e 7 novembre 2021.

Empoli-Genoa

Cagliari-Atalanta

Juventus-Fiorentina

Spezia-Torino

Lazio-Salernitana

Milan-Inter

Napoli-Verona

Sampdoria-Bologna

Udinese-Sassuolo

Venezia-Roma



