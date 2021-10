Sembrava poter tornare alla vittoria la capolista Pisa dopo il KO a Crotone e il pareggio col Pordenone. E lo avrebbe fatto contro una diretta concorrente alla promozione, la Cremonese. Invece allo Zini finisce 1-1 con l’ex Juventus Beruatto a portare in vantaggio i nerazzurri e Ciofani a pareggiare per i grigiorossi al 93’.

Alle spalle della capolista balzano la Reggina, che sbanca Perugia per 2-0 con le reti di Galabinov e Bellemo, e il Benevento, che trascinato dai soliti Letizia e Lapadula si impone per 2-0 a Crotone.

Finisce in parità il big match di giornata Brescia-Lecce. Pugliesi che vanno in vantaggio con Dermaku all’81, lombardi che pareggiano con Bisoli a due minuti dal 90’. Da segnalare che quello del bresciano è il gol numero 50 nei Brescia-Lecce di campionato. Alla vigilia del match, infatti, il computo era di 48.

Altro 1-1 Alessandria-Frosinone. Grigi in avanti con Chiarello e giallazzurri che raggiungono il pari soltanto al 97’ con Charpentier.

Ritrova la vittoria dopo 6 turni di digiuno il Parma di Maresca. A Cittadella le reti di Vazquez e Benedyczak danno il 2-1 agli emiliani (di Baldini su calcio di rigore il gol della bandiera granata). Passa ad Ascoli la Spal grazie al solito Colombo, 0-1.

Nella parte calda della classifica fondamentale successo del Como, 1-0, sul Pordenone.

I due anticipi del mercoledì erano terminati 1-1 Vicenza-Monza e 3-1 Cosenza-Ternana (in quest’ultimo match da segnalare i due rigori parati da Vigorito a Donnarumma (perché dopo la prima prodezza contro il tiro dagli undici metri, il VAR aveva fatto ripetere il penalty).

Di seguito tutti i risultati della 10a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il primo novembre 2021. I risultati della 10a giornata della Serie B 2021/2022

Alessandria-Frosinone 1-1 (Chiarello – Charpentier)

Ascoli-Spal 0-1 (Colombo)

Brescia-Lecce 1-1 (Dermaku – Bisoli)

Cittadella-Parma 1-2 (Vazquez – Benedyczak – Baldini rig.)

Como-Pordenone 1-0 (La Gumina)

Cosenza-Ternana 3-1 (Ghiringhelli aut. – Gori – Mazzocchi – Millico)

Cremonese-Pisa 1-1 (Beruatto – Ciofani)

Crotone-Benevento 0-2 (Letizia – Lapadula)

Perugia-Reggina 0-2 (Galabinov – Bellemo)

Vicenza-Monza 1-1 (Mazzitelli – Ierardi) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Pisa 21 punti

Reggina 19

Benevento 19

Brescia 18

Lecce 17

Cremonese 17

Frosinone 15

Ascoli 14

Perugia 14

Cosenza 14

Monza 14 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 11a giornata, in programma il primo novembre 2021.

Benevento-Brescia

Frosinone-Crotone

Lecce-Cosenza

Monza-Alessandria

Parma-Vicenza

Pisa-Ascoli

Pordenone-Cremonese

Reggina-Cittadella

Spal-Perugia

Ternana-Como



Link:

La classifica della Serie B