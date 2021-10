Al Milan basta un gol di Giroud al 14’ del primo tempo per avere ragione di un Torino organizzato ma che dal Meazza esce senza punti.

Così se il Napoli vuole riprendersi la vetta della classifica di Serie A, seppur in compagnia, sarà costretto a vincere nel posticipo di domani sera contro il Bologna.

Negli altri anticipi del martedì finisce 1-1 il derby Spezia-Genoa con i rossoblù che vanno in svantaggio per un’autorete di Sirigu e poi pareggiano con Criscito su rigore (il difensore è il primo giocatori a segnare in 3 differenti derby fra Grifone e Aquilotti). La Salernitana, invece, si prepara al meglio per il derby contro il Napola che l’aspetterà nella prossima giornata. Perché a Venezia va in svantaggio ma ribalta il risultato, 2-1, trascinata da un super Ribery.

Tonfo della Juventus in casa contro il Sassuolo. E’ il secondo KO allo Stadium in questo campionato dopo quello rimediato dall’Empoli. Aveva rimediato allo 0-1 di Frattesi grazie a Mckennie, poi al 95’ il contropiede di Maxim Lopez che ha dato i tre punti agli emiliani. Il Sassuolo mai aveva vinto nella Torino bianconera.

Atalanta a valanga nel Ferraris blucerchiato. Trascinata dall’ex Zapata fa 3-1 con la Sampdoria.

Finisce in pareggio, 1-1, Udinese-Verona la sfida fra gli ex collaboratori Gotti-Tudor.

Nel post cena l’Inter conquista l’intera posta in palio sul campo dell’Empoli. Da segnalare il gol dell’ex Dimarco. La Roma rimonta a Cagliari. Mentre la Lazio ha la meglio sulla Fiorentina.

Di seguito tutti i risultati della 10a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 30 e 31 ottobre, l’1 novembre 2021. I risultati della 10a giornata della Serie A 2021/2022

Cagliari-Roma 1-2 (Pavoletti – Ibanez – Pellegrini)

Empoli-Inter 0-2 (D’Ambrosio – Dimarco)

Juventus-Sassuolo 1-2 (Frattesi – Mckennie – Lopez)

Lazio-Fiorentina 1-0 (Pedro)

Milan-Torino 1-0 (Giroud)

Napoli-Bologna (posticipo)

Sampdoria-Atalanta 1-3 (Caputo – Askildsen aut. – Zapata – Ilicic)

Spezia-Genoa 1-1 (Sirigu aut. – Criscito rig.)

Udinese-Verona 1-1 (Success – Barak rig.)

Venezia-Salernitana 1-2 (Aramu – Bonazzoli – Schiavone) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 28 punti

Napoli 25

Inter 21

Roma 19

Atalanta 18

Lazio 17

Fiorentina 15

Juventus 15

Sassuolo 14

Bologna 12

Empoli 12

Verona 12

Torino 11

Udinese 11

Il prossimo turno della Serie A, 11a giornata, in programma il 30 e 31 ottobre, l’1 novembre 2021.

Atalanta-Lazio

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Spezia

Genoa-Venezia

Inter-Udinese

Roma-Milan

Salernitana-Napoli

Sassuolo-Empoli

Torino-Sampdoria

Verona-Juventus



