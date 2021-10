La Roma di Mourinho rallenta il Napoli dell’ex Spalletti.

All’Olimpico, nel big match delle ore 18, finisce a reti inviolate il derby del Sole. Risultato che nella capitale non si vedeva dalla 19esima giornata 1979/1980. Insomma, quaranta anni fa…

Da cardiopalma la partita del Milan a Bologna. In vantaggio di due reti al 35’ del primo tempo, poi di due uomini in avvio di ripresa, i rossoneri si fanno raggiungere nel punteggio prima di trovare il 3-2 con Bennacer e il 4-2 con Ibrahimovic (che aveva firmato l’autorete dell’1-2).

Un successo che però permette a Pioli di festeggiare al meglio le 100 panchine da coach rossonero in tutte le competizioni, raggiungendo il Napoli in vetta alla classifica della Serie A 2021/2022.

Finisce 1-1 il derby d’Italia Inter-Juventus. Nerazzurri in vantaggio con Dzeko approfittando di una Vecchia Signora in dieci per l’infortunio patito da Bernardeschi. Bianconeri che trovano il pareggio all’89’ su un calcio di rigore assegnato dal VAR e trasformato da Dybala.

L’Atalanta è acciuffata in extremis, al 94’, dall’Udinese grazie al terzo centro di fila di Beto. E così a Bergamo è 1-1.

Torna alla vittoria la Fiorentina di mister Italiano, 3-0 sul Cagliari, con i centri di Biraghi, su rigore, Gonzalez e Vlahovic.

Crolla la Lazio sotto i colpi del Verona. O meglio, di Simeone che con il poker di quest’oggi vola a 6 centri in campionato (il suo massimo è rappresentato dalle 14 reti con la Fiorentina nel 2017/2018). Il 4-1 per i gialloblù certifica il problema trasferte per la squadra di Sarri: solo 4 punti fatti sui 15 a disposizione.

Poker dell’Empoli sul campo della Salernitana dove il debutto in panchina di Colantuono non risulta fortunato. Nel 4-1 dei toscani da evidenziare la doppietta di Pinamonti.

La 9a giornata della Serie A 2021/2022 si era aperta col 3-2 del Torino sul Genoa e il 2-1 della Sampdoria nel derby con lo Spezia.

Da sottolineare l’elevato numero di autoreti: 5, praticamente lo stesso numero registrato fra l’avvio e l’8a giornata del campionato 2021/2022.

Di seguito tutti i risultati della 9a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno infrasettimanale di campionato in programma il 26, 27 e 28 ottobre 2021. I risultati della 9a giornata della Serie A 2021/2022

Sampdoria-Spezia 2-1 (Gyasi aut. – Candreva – Verde)

Torino-Genoa 3-2 (Sanabria – Pobega – Destro – Brekalo – Caicedo)

Bologna-Milan 2-4 (Leao – Calabria – Ibrahimovic aut. – Barrow – Bennacer – Ibrahimovic)

Salernitana-Empoli 1-4 (2 Pinamonti, 1 rig. – Cutrone – Strandberg aut. – Ranieri – Ismajli aut.)

Sassuolo-Venezia 3-1 (Okereke – Berardi – Henry aut. – Frattesi)

Atalanta-Udinese 1-1 (Malinovski – Beto)

Fiorentina-Cagliari 3-0 (Biraghi rig. – Gonzalez – Vlahovic)

Inter-Juventus 1-1 (Dzeko – Dybala rig.)

Roma-Napoli 0-0

Verona-Lazio 4-1 (4 Simeone – Imobile) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Milan 25 punti

Napoli 25

Inter 18

Roma 16

Fiorentina 15

Atalanta 15

Juventus 15

Lazio 14

Bologna 12

Empoli 12

Sassuolo 11

Torino 11

Verona 11 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 10a giornata, in programma il 26, 27 e 28 ottobre 2021.

Cagliari-Roma

Empoli-Inter

Juventus-Sassuolo

Lazio-Fiorentina

Milan-Torino

Napoli-Bologna

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Genoa

Udinese-Verona

Venezia-Salernitana



