Centra l’ottava vittoria di fila il Napoli di Spalletti, ma contro il Torino servono 81 minuti e il solito Osimhen per acciuffare i tre punti.

Un successo che permette agli azzurri di riconquistare la vetta della classifica di Serie A, sorpassando il Milan che per una notte s’era ritrovato davanti a tutti.

I rossoneri di Pioli, infatti, sabato sera avevano superato il Verona per 3-2. Una vittoria in rimonta dopo essersi ritrovati addirittura sotto per 0-2 (Caprari e Barak su rigore nel primo tempo), quindi Giroud, Kessie, dagli undici metri, e un’autorete di Gunter spostavano l’ago della bilancia verso i meneghini.

Primo KO in campionato per l’Inter dell’ex Inzaghi che in casa della Lazio va prima in vantaggio con un rigore di Perisic e poi si fa raggiungere e superare da Immobile (penalty), Felipe Anderson e Milinkovic-Savic.

Nel posticipo di stasera, Juventus-Roma, i bianconeri centrano il quarto successo di fila in campionato, e il quinto risultato utile senza soluzione di continuità conteggiando anche il pari al quarto turno, grazie a un 1-0 targato Kean. Adesso la zona Champions è distante una sola lunghezza.

Conquista i tre punti l’Atalanta a Empoli, con un super Ilicic autore di una doppietta. Primo successo in campionato del Cagliari di Mazzarri sulla Sampdoria, 3-1. Finisce in pareggio 2-2 Genoa-Sassuolo con l’ex Scamacca autore di ben due centri. Segno X, 1-1, anche in Udinese-Bologna.

Da segnalare il primo esonero nella Serie A 2021/2022: è fatale a Fabrizio Castori il KO rimediato dalla Salernitana a La Spezia. E pensare che i granata erano passati in vantaggio grazie al primo centro stagione di Simy, poi Strelec e Kovalenko consegnavano il successo a Thiago Motta e i suoi ragazzi.

Di seguito tutti i risultati della 8a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 22, 23 e 24 ottobre 2021. I risultati della 8a giornata della Serie A 2021/2022

Cagliari-Sampdoria 3-1 (2 Joao Pedro – Caceres – Thorsby)

Empoli-Atalanta 1-4 (2 Ilicic – Di Francesco – Viti aut. – Zapata)

Genoa-Sassuolo 2-2 (2 Scamacca – Destro – Vazquez)

Juventus-Roma 1-0 (Kean)

Lazio-Inter 3-1 (Perisic rig. – Immobile rig. – F.Anderson – Milinkovic-Savic)

Milan-Verona 3-2 (Caprari – Barak rig. – Giroud – Kessie rig. – Gunter aut.)

Napoli-Torino 1-0 (Osimhen)

Spezia-Salernitana 2-1 (Simy – Strelec – Kovalenko)

Udinese-Bologna 1-1 (Barrow – Beto)

Venezia-Fiorentina (posticipo lunedì) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Napoli 24 punti

Milan 22

Inter 17

Roma 15

Juventus 14

Atalanta 14

Lazio 14

Fiorentina 12

Bologna 12

Empoli 9

Udinese 9 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 9a giornata, in programma il 22, 23 e 24 ottobre 2021.

Sampdoria-Spezia

Torino-Genoa

Bologna-Milan

Salernitana-Empoli

Sassuolo-Venezia

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Cagliari

Inter-Juventus

Roma-Napoli

Verona-Lazio



