Si ferma a Crotone la marcia senza intoppi del Pisa nella Serie B 2021/2022.

I nerazzurri toscani, infatti, escono sconfitti dallo Scida per 1-2. Succede tutto nel primo tempo con il doppio vantaggio rossoblù ad opera di Mulattieri e Zanellato e la rete di Touré nel recupero che lascia aperte le speranze degli ospiti fino al triplice fischio finale.

In attesa del posticipo domenicale Cremonese-Benevento non ne approfitta il Lecce che ad Ascoli fa 1-1: Strefezza per il vantaggio giallorosso, Iliev per il pareggio bianconero. Peggio va al Brescia che sul campo del Perugia non riesce a rimontare il rigore di De Luca arrivato nel primo tempo e che decide il match, 1-0 peer gli umbri.

Pareggio per 1-1, invece, in Cosenza-Frosinone.

Balzo in avanti della Reggina che col quarto centro stagionale di Galabinov (nelle ultime quattro annate ne aveva marcati al massimo 7 in un campionato) passa per 1-0 sul campo del Vicenza.

Di seguito tutti i risultati della 8a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 22, 23 e 24 ottobre 2021. I risultati della 8a giornata della Serie B 2021/2022

Ascoli-Lecce 1-1 (Strefezza – Iliev)

Cittadella-Spal (posticipo domenica)

Como-Alessandria (posticipo ore 18:30)

Cosenza-Frosinone 1-1 (Gori rig. – Novakovich)

Cremonese-Benevento (posticipo domenica)

Crotone-Pisa 2-1 (Mulattieri – Zanellato – Touré)

Parma-Monza (posticipo domenica)

Perugia-Brescia 1-0 (De Luca rig.)

Pordenone-Ternana 1-3 (2 Falletti – Donnarumma – Falasco)

Vicenza-Reggina 0-1 (Galabinov) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Pisa 19 punti

Cremonese 15

Lecce 15

Brescia 14

Ascoli 14

Perugia 13

Reggina 13

Cittadella 12

Benevento 12

Frosinone 11

Cosenza 11 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 9a giornata, in programma il 22, 23 e 24 ottobre 2021.

Alessandria-Crotone

Benevento-Cosenza

Brescia-Cremonese

Frosinone-Ascoli

Lecce-Perugia

Monza-Cittadella

Ternana-Vicenza

Pisa-Pordenone

Reggina-Parma

Spal-Como



