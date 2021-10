Sesta vittoria in sette giornate per il Pisa di mister D’Angelo che questo pomeriggio all’Arena Garibaldi – Anconetani ha la meglio su una Reggina che prima di salire in Toscana era imbattuta. Punteggio finale 2-0 per i nerazzurri per via dell’autorete di Cionek dopo una manciata di minuti del primo tempo e raddoppio dagli undici metri di bomber Lucca.

Tiene il passo la Cremonese, 2-0 sulla Ternana con reti di Zanimacchia e Di Carmine, e in attesa dei posticipi domenicali scavalca il Brescia e si porta al secondo posto della classifica.

Acciuffa le Rondinelle, invece, il Lecce grazie al 3-0 sul Monza del venerdì sera: Strefezza, Di Mariano, Coda.

Impresa del Cittadella che grazie a Okwonkwo sbanca lo Stirpe di Frosinone con un 1-0 maturato in avvio di ripresa e portato fino al triplice fischio finale.

E’ pareggio per 2-2 in Crotone-Ascoli, ma dopo venti minuti i calabresi erano sul 2-0.

Da segnalare la prima vittoria in campionato dell’Alessandria, 1-0 sulla sorpresa Cosenza, grazie ai un centro di Di Gennaro al 78’. I grigi non raccoglievano un successo in cadetteria dal 22 giugno 1975, 2-0 sulla Sambenedettese, praticamente 16.904 giorni. O se preferiamo un altro tipo di conteggio: 46 anni, 3 mesi, 10 giorni.

Finisce 2-2 l’ultimo match di giornata Spal-Parma.

Di seguito tutti i risultati della 7a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 16 e 17 ottobre 2021 dopo la pausa per i match di qualificazione a Qatar 2022 e la fase finale di UEFA Nations League. I risultati della 7a giornata della Serie B 2021/2022

Alessandria-Cosenza 1-0 (Di Gennaro)

Benevento-Perugia (posticipo)

Brescia-Como (posticipo)

Cremonese-Ternana 2-0 (Zanimacchia – Di Carmine)

Crotone-Ascoli 2-2 (2 Canestrelli – Dionisi – Bidaoui)

Frosinone-Cittadella 0-1 (Okwonkwo)

Lecce-Monza 3-0 (Strefezza – Di Mariano – Coda)

Pisa-Reggina 2-0 (Cionek aut. – Lucca rig.)

Pordenone-Vicenza (posticipo)

Spal-Parma 2-2 (Tutino – Vazquez – Viviani – Colombo) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Pisa 19 punti

Cremonese 15

Brescia 14

Lecce 14

Ascoli 13

Cittadella 12

Benevento 11

Reggina 10

Frosinone 10

Cosenza 10

Monza 9

Perugia 9

Parma 9

Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 8a giornata, in programma il 16 e 17 ottobre 2021.

Ascoli-Lecce

Cittadella-Spal

Como-Alessandria

Cosenza-Frosinone

Cremonese-Benevento

Crotone-Pisa

Parma-Monza

Perugia-Brescia

Pordenone-Ternana

Vicenza-Reggina



Link:

La classifica della Serie B