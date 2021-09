Grazie anche alla terza generazione di Maldini a segno in Serie A, il Milan espugna il Picco di La Spezia e per una notte si porta in vetta alla classifica della Serie A. Il punteggio finale, 2-1, mette però in risalto l’ottima prestazione della squadra di Motta che dopo aver messo in difficolta la Juventus nel turno infrasettimanale, bissa con i rossoneri.

Dagli altri due match del sabato piovono pareggi.

Al Meazza finisce 2-2 lo scontro Inter-Atalanta con un susseguirsi d’emozioni e i nerazzurri padroni di casa che falliscono il rigore del possibile 3-2 con Dimarco. Al Ferraris di Genova, sotto gli occhi della nuova proprietà americana, è 3-3 in Genoa-Verona, con i rossoblù capaci di portarsi sul 3-2 da uno 0-2 al 49’ e poi ripresi dal colpo di testa di un ritrovato Kalinic.

Nel lunch-match la Juventus trova il secondo successo in Serie A. E come già capitato con l’altra ligure, anche con la Sampdoria arriva grazie a un 3-2 dove spicca il primo centro (fra l’altro decisivo) in bianconero di Locatelli.

Ben sei gol in Empoli-Bologna, 4-2 per i toscani. Alla Fiorentina basta un rigore per centrare la vittoria sul campo dell’Udinese: 0-1. Mentre il Sassuolo supera la Salernitana grazie a Berardi, 1-0.

Il derby della capitale Lazio-Roma finisce col risultato di 3-2 per la Lazio (grazie anche al gol dell’ex Pedro)

Mentre il Napoli nel posticipo serale contro il Cagliari fa 2-0 e continua a viaggiare a punteggio pieno in vetta alla classifica di Serie A.

Di seguito tutti i risultati della 6a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma l’1, 2 e 3 ottobre 2021. I risultati della 6a giornata della Serie A 2021/2022

Genoa-Verona 3-3 (2 Destro – Simeone – Barak rig. – Criscito rig. – Kalinic)

Inter-Atalanta 2-2 (Martinez – Malinovskyi – Toloi – Dzeko)

Spezia-Milan 1-2 (Maldini – Verde – Diaz)

Empoli-Bologna 4-2 (Bonifazi aut. – Barrow – Pinamonti – Bajrami rig. – Arnautovic – Ricci)

Juventus-Sampdoria 3-2 (Dybala – Bonuci rig. – Yoshida Locatelli – Candreva)

Lazio-Roma (Milinkovic-Savic – Pedro – Ibanez – F. Anderson – Veretout rig.)

Napoli-Cagliari 2-0 (Osimhen – Insigne rig.)

Sassuolo-Salernitana 1-0 (Berardi)

Udinese-Fiorentina 0-1 (Vlahovic rig.)

Venezia-Torino (posticipo, lunedì) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2021/2022

Napoli 18 punti

Milan 16

Inter 14

Fiorentina 12

Roma 12

Atalanta 11

Lazio 11

Empoli 9

Bologna 8

Juventus 8 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 6a giornata, in programma il l’1, 2 e 3 ottobre 2021.

Cagliari-Venezia

Salernitana-Genoa

Sassuolo-Inter

Torino-Juventus

Atalanta-Milan

Bologna-Lazio

Fiorentina-Napoli

Roma-Empoli

Sampdoria-Udinese

Verona-Spezia



