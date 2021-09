E con quelli di stasera sono 15 i punti conquistati dal Pisa nella Serie B 2021/2022 dopo i risultati della 5a giornata.

All’Arena Garibarldi-Anconetani deve arrendersi anche la corazzata Monza. Ad affondarla ci pensano le reti di Sibili nel primo tempo, Lucca nel secondo (e prima del centro di Mota che a mezz’ora del termine aveva riaperto la contesa rimasta in bilico fino al triplice fischio finale anche per il rigore parato da Di Gregorio a Gucher).

Alle spalle dei toscani c’è l’Ascoli che dopo il passo falso casalingo col Benevento ad Alessandria passa per 3-1 grazie alle reti di Dionisi, Botteghin, Collocolo (di Palombi il gol della bandiera per i piemontesi) portandosi così a 12 punti.

A quota 11 ecco il Brescia che nell’anticipo del venerdì allo Stirpe di Frosinone prima va in vantaggio, con Bertagnoli, poi si ritrova a inseguire (Zampano e Canotto), prima di trovare il 2-2 definito con Moreo al 90’.

Poker di reti giallorosse, e tripletta di Lapadula, in Benevento-Cittadella 4-1. Un successo che permette ai sanniti di portarsi a quota 10 punti occupando così la quarta piazza in graduatoria.

Da segnalare la vittoria del Lecce a Crotone per 3-0, quella della Spal sul Vicenza per 3-2, quella del Cosenza sul Como per 2-0.

Primo gol in campionato, lo segna Magnino, e primo punto per il Pordenone che però non ha la meglio sulla Reggina per via della rete dell’1-1 firmata da Galabinov a meno di dieci minuti dal fischio conclusivo. Ma almeno i neroverdi lasciano l’ultima posizione della classifica.

Di seguito tutti i risultati della 5a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 25 e 26 settembre 2021. I risultati della 5a giornata della Serie B 2021/2022

Frosinone-Brescia 2-2 (Bertagnoli – Zampano – Canotto – Moreo)

Alessandria-Ascoli 1-3 (Dionisi – Botteghin – Collocolo – Palombi)

Benevento-Cittadella 4-1 (3 Lapadula – Acampora – Okwonkwo)

Cosenza-Como 2-0 (Gori – Millico)

Crotone-Lecce 0-3 (2 Di Mariano – Strefezza)

Pisa-Monza 2-1 (Sibilli – Lucca – Mota)

Pordenone-Reggina 1-1 (Magnino – Galabinov)

Spal-Vicenza 3-2 (Seck – Capradossi aut. – Viviani – Colombo – Proia)

Cremonese-Perugia (posticipo, mercoledì)

Ternana-Parma (posticipo, mercoledì) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2021/2022

Pisa 15 punti

Ascoli 12

Brescia 11

Benevento 10

Cittadella 9

Reggina 9

Frosinone 9

Cremonese 9

Lecce 8

Parma 7

Cosenza 7

Spal 7 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 6a giornata, in programma il 25 e 26 settembre 2021.

Ascoli-Brescia

Cittadella-Lecce

Como-Benevento

Monza-Pordenone

Reggina-Frosinone

Cosenza-Crotone

Perugia-Alessandria

Parma-Pisa

Ternana-Spal

Vicenza-Cremonese



Link:

La classifica della Serie B