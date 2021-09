Ha rivoluzionato il calcio italiano. Ma non solo quello. Tanto che il suo gioco, ancora oggi, è portato a modello dagli allenatori dei principali club internazionali. Da una strada che sembrava segnata, verso un futuro da imprenditore calzaturiero, alle panchine delle squadre più prestigiose e alle vette più alte a cui un allenatore potesse mai aspirare. Da un piccolo paesino della provincia romagnola agli scenari internazionali, dove ha saputo essere protagonista. Dalle panchine delle società sportive di provincia agli stadi dei grandi club, passando per la grande epopea del Milan e la guida della Nazionale azzurra, fino alle esperienze in terra di Spagna, al Real e all’Atletico di Madrid. Questo libro racconta la straordinaria vita di Arrigo Sacchi, riconosciuto come il migliore allenatore della storia del calcio, che ha accettato di rivelare le sue emozioni più intime, i legami con una terra che ha sempre rappresentato un punto fermo nella sua vita, le amicizie solide e indissolubili, gli affetti, i “maestri” e la famiglia, per lui un valore assoluto e fondamentale. Con un’intensità unica e speciale, il “Profeta di Fusignano” svela il rapporto profondo con il padre Augusto, lombardo di origine, temerario aviere in servizio sui temuti aerei bombardieri della seconda guerra mondiale, e la solare e brillante mamma Lucia, romagnola verace, dal carattere dolce e affabile.

Ricorda il legame intenso con il fratello Gilberto e il dolore mai sopito per la sua precoce scomparsa; parla con grande affetto dei punti fermi della sua vita: l’adorata moglie Giovanna, le figlie Simona e Federica e i nipoti. “Arrigo Sacchi, mi ha aperto la sua casa, mi ha regalato conversazioni profonde ma anche divertenti, mi ha consentito di accedere al suo cuore e al suo scrigno privato delle emozioni. Non solo, nell’introspezione di un personaggio pubblico, amato e criticato dai tifosi e opinionisti di tutto il mondo sono entrato nell’anima del suo paese natale e delle persone che formano questa piccola ma ricca comunità. E stato un grande onore, un privilegio.” Queste le parole dell’autore, Sergio Barducci. L’autore

Sergio Barducci è un giornalista televisivo e si occupa prevalentemente di politica e di economia. Per lungo tempo responsabile del telegiornale per la radiotelevisione della Repubblica di San Marino, autore e conduttore di programmi di approfondimento giornalistico che scavano negli argomenti di attualità e politica. In qualità d’inviato ha seguito numerosi appuntamenti internazionali come le assemblee generali delle Nazioni Unite, i vertici di capi di stato e di governo. È stato testimone d’importanti momenti istituzionali al Consiglio d’Europa o alla Commissione Europea, ha preso parte a incontri bilaterali e firme di accordi internazionali. Nella sua carriera è stato anche inviato in zone di guerra. Insieme a Maurizio Costanzo ha curato e condotto per tre stagioni televisive il programma “Scusi mi racconta…”. È stato anche autore e conduttore del talk show “Hotel Nazionale. Le stanze della politica”, di confronto con esponenti del parlamento italiano, e di altri programmi televisivi. Alla professione giornalistica affianca quella di scrittore. Ha pubblicato con Aiep: “Visti da lontano” e “Niente è come prima”. Con Minerva: “Tra Levante e Ponente”, “Ti parlo di noi”, “Una vita piena di futuro” e “Cammina e arriverai al sole. La vita, i successi, le intuizioni di Roberto Valducci”. Ha ricevuto il Premio internazionale Rimini-Europa- Mondo e il Premio letterario internazionale Città di Cattolica Pegasus Literary Awards. È stato insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. “Arrigo Sacchi – Oltre il sogno”

Di Sergio Barducci

Editore: Minerva

ISBN: 9788833244037

Data di uscita: Settembre 2021

Pagine: 192 pp. + Cop. cartonata con sovraccoperta





