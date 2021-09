Il Napoli si aggiudica il primo big match del campionato 2021/2022 battendo, in rimonta, la Juventus per 2-1. In vantaggio con Morata, infatti, i bianconeri sono stati prima raggiunti da Politano e poi superati da Koulibaly.

Non è da meno il Milan che nel secondo scontro di giornata fra le grandi del campionato ha la meglio sulla Lazio con una rete per tempo. Allo scadere del primo ci pensa Rafael Leao, nel secondo ecco il sigillo dell’eterno Ibrahimovic.

Anche la Roma di Mourinho volo a quota 9, ma impiega più di novanta minuti per avere la meglio sul Sassuolo: man of the match El Shaarawy che firma il 2-1 per i giallorossi dopo i centri di Cristante e Djuricic.

Rallenta l’Inter campione in carica che sul terreno della Sampdoria non va oltre il pareggio per 2-2 (curiosità: tutti i gol sono arrivati di sinistro). Meglio comunque della passata stagione quando la formazione di Conte incassò il primo KO esterno del suo campionato.

Sorprende l’Udinese di Gotti che a La Spezia centra il secondo successo di fila, 1-0 con slalom di Samardzic in zona Cesarini, e si porta a quota 7 punti, a ridosso delle due capolista e in piena zona Champions League. Ma siamo soltanto alla terza giornata.

Sbanca Bergamo una Fiorentina sempre più Vlahovic dipendente, doppietta dagli undici metri, e a immagine del suo tecnico Italiano.

Torna al successo in Serie A il Venezia dopo oltre 7mila giorni d’attesa, correva l’anno 2002. Ne fa le spese l’Empoli che al Castellani va sotto per 0-2 prima di trovare su rigore il gol della bandiera.

Goleade in Cagliari-Genoa 2-3, con ben quattro gol su altrettanti colpi di testa, e in Torino-Salernitana 4-0, con tutti marcatori differenti.

Di seguito tutti i risultati della 3a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 17, 18, 19 e 20 settembre 2021. I risultati della 3a giornata della Serie A 2021/2022

Atalanta-Fiorentina 1-2 (2 Vlahovic, 2 rig. – Zapata rig.)

Bologna-Verona (posticipo lunedì)

Cagliari-Genoa 2-3 (2 Farias – Joao Pedro rig. – Ceppitelli – Destro)

Empoli-Venezia 1-2 (Henty – Okereke – Bajrami rig.)

Milan-Lazio 2-0 (Leao – Ibrahimovic)

Napoli-Juventus 2-1 (Morata – Politano – Koulibaly)

Roma-Sassuolo 2-1 (Cristante – Djuricic – El Shaarawy)

Sampdoria-Inter 2-2 (Dimarco – Yoshida – Martinez – Augello)

Spezia-Udinese 0-1 (Samardzic)

Torino-Salernitana 4-0 (Sanabria – Bremer – Pobega – Lukic) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Milan 9 punti

Napoli 9

Roma 9

Inter 7

Udinese 7

Fiorentina 6

Lazio 6

Atalanta 4

Bologna 4

Sassuolo 4 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 4a giornata, in programma il 17, 18, 19 e 20 settembre 2021.

Empoli-Sampdoria

Genoa-Fiorentina

Inter-Bologna

Juventus-Milan

Lazio-Cagliari

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Torino

Udinese-Napoli

Venezia-Spezia

Verona-Roma



Link:

La classifica della Serie A