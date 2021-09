E’ ripartita, come s’era chiusa, la Serie A.

L’Inter, orfana di Conte, Lukaku, Hakimi, supera per 4-0 il Genoa e il nuovo mister Inzaghi raccoglie subito i tre punti.

Alle spalle dei nerazzurri tutte le big: il Milan che vince in casa della Sampdoria, l’Atalanta che fa lo stesso a Torino, la Lazio che ha la meglio sulla matricola Empoli, la Roma che supera la pratica Fiorentina.

Toppa soltanto la Juventus che, avanti per 2-0 sull’Udinese, si fa recuperare dai friulani fino al 2-2. Ma questa passerà alla storia come l’ultima partita in Serie A di Cristiano Ronaldo. Il numero 7 portoghese era subentrato dalla panchina, trovando anche la rete del possibile 3-2, rete poi annullata per fuorigioco.

Di seguito tutti i risultati della 1a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 27, 28 e 29 agosto 2021. I risultati della 1a giornata della Serie A 2021/2022

Bologna-Salernitana 3-2 (Di Lorenzo 2 – Bonazzoli rig. – Coulibaly – Arnautovic)

Cagliari-Spezia 2-2 (2 Joao Pedro, 1 rig. – Gyasi – Bastoni)

Empoli-Lazio 1-3 (Bandinelli – Milinkovic – Lazzari – Immobile rig.)

Inter-Genoa 4-0 (Skriniar – Calhanoglu – Vidal – Dzeko)

Napoli-Venezia 2-0 (Insigne rig. – Elmas)

Roma-Fiorentina 3-1 (2 Vecino – Mkhitaryan – Milenkovic)

Sampdoria-Milan 0-1 (Diaz)

Torino-Atalanta 1-2 (Muriel – Belotti – Piccoli)

Udinese-Juventus 2-2 (Dybala – Cuadrado – Pereyra rig. – Deulofeu)

Verona-Sassuolo 2-3 (2 Zaccagni, 1 rig. – Raspadori – Djuricic – Traore) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 3 punti

Milan 3

Atalanta 3

Roma 3

Lazio 3

Napoli 3

Bologna 3

Sassuolo 3

Juventus 1

Spezia 1

Udinese 1

Cagliari 1 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 2a giornata, in programma il 27, 28 e 29 agosto 2021.

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Juventus-Empoli

Lazio-Spezia

Milan-Cagliari

Salernitana-Roma

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Venezia

Verona-Inter



Link:

La classifica della Serie A