Appartiene a Luciano Spalletti, il nuovo tecnico del Napoli, il titolo di veterano della Serie A. Almeno per quanto riguarda le panchine. Il mister toscano, dopo un paio di anni di pausa, ripartirà da quota 483 gare nel massimo campionato italiano.

Nessuno degli altri 19 tecnici vanta un’esperienza simile.

Alle spalle del certaldese si piazzano Gian Piero Gasperini dell’Atalanta e Massimiliano Allegri della Juventus, rispettivamente a 447 e 394 caps.

Saranno 2, invece, i debuttanti: Alessio Dionisi del Sassuolo e Paolo Zanetti del Venezia. Anche la stagione scorsa i ‘deb’ ammontavano a un paio (Vincenzo Italiano dello Spezia e Andrea Pirlo della Juventus). Mentre al via della Serie A 2019/2020 con zero presenze c’era soltanto il romanista Paulo Fonseca.

Di seguito la classifica per panchine in A alla vigilia del campionato:

Spalletti 483 caps

Gasperini 447

Allegri 394

Pioli 379

Mihajlovic 338

Di Francesco 254

Ballardini 245

Inzaghi 197

Sarri 190

Juric 127

Semplici 114

D'Aversa 98

Mourinho 76

Gotti 66

Andreazzoli 45

Italiano 38

Castori 33

Motta 9

Dionisi 0

Zanetti 0 Anche un altro mister di ritorno conquista subito la vetta di una classifica, quella stilata per percentuale di successi in Serie A.

A guardare tutti i colleghi di lavoro dall’alto, infatti, sarà José Mourinho, Roma. Il portoghese nelle sue due stagioni da interista totalizzò 49 vittorie in 76 match, pari al 64,5% degli impegni affrontati.

Sugli altri due gradini del podio ecco Allegri, 61,4%, e Maurizio Sarri della Lazio, 59,5%.

Con i due toscani che si invertono di posizione se ci concentriamo sulla percentuale di gare a punti (successi più pareggi). Lo Special One comanda con l’89,5%, quindi ecco il trainer nato a Napoli con l’83,2% e, poi, il livornese con l’81%.

A seguire le graduatorie per percentuale di successi e di match a punti:

Mourinho 64,5% di vittorie

Allegri 61,4

Sarri 59,5

Inzaghi 54,8

Spalletti 48,9

Gasperini 43,4

Pioli 39,3

Di Francesco 35,8

Mihajlovic 33,4

Andreazzoli 33,3

Ballardini 32,2

Gotti 28,8

D'Aversa 25,5

Semplici 25,4

Juric 25,2

Castori 24,2

Italiano 23,7

Motta 11,1

Dionisi 0

Zanetti 0 Mourinho 89,5% gare a punti

Sarri 83,2

Allegri 81

Spalletti 73,5

Inzaghi 72,6

Gasperini 69,4

Mihajlovic 68

Pioli 67

Ballardini 61,6

Di Francesco 61

Gotti 56,1

Juric 55,9

Andreazzoli 55,6

Italiano 55,3

Castori 54,5

Semplici 51,8

D'Aversa 49

Motta 44,4

Dionisi 0

Zanetti 0 Ancora senza mister scudettato

Per il terzo campionato senza soluzione di continuità, l’ultimo allenatore a conquistare lo scudetto non sarà ai nastri di partenza del successivo torneo. Era successo con Allegri nel 2019/2020 e Sarri nel 2020/2021, si ripeterà con Conte fra qualche giorno.

Concludiamo cercando le ex squadre (ATTENZIONE nella sola Serie A, escludendo pertanto coppe e campionati minori) che ogni singolo mister affronterà nel corso della stagione:

Allegri 2: Cagliari, Milan

Andreazzoli 2: Roma, Genoa

Ballardini 3: Cagliari, Lazio, Bologna

Castori 0

D’Aversa 0

Di Francesco 4: Sassuolo, Roma, Sampdoria, Cagliari

Gasperini 2: Genoa, Inter

Gotti 0

Inzaghi 1: Lazio

Italiano 1: Spezia

Juric 2: Genoa, Hellas Verona

Mihajlovic 4: Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino

Motta 1: Genoa

Mourinho 1: Inter

Pioli 4: Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina

Sarri 3: Empoli, Napoli, Juventus

Semplici: 0

Spalletti 6: Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Roma, Inter Curioso il caso del nuovo mister del Napoli: non solo è quello che troverà più ex sulla propria strada, ma incrocerà tutte la squadre allenate in passato nel massimo campionato, ciò grazie alla presenza, anche, di Empoli e Venezia.