Le statistiche degli allentori di Serie B premiano Aglietti e Clotet





L’allenatore con più presenze nel campionato di Serie B, spareggi di fine stagione compresi? Il titolo spetta ad Alfredo Aglietti della Reggina, dall’alto delle sue 309 caps accumulate dalla stagione 2010/2011 guidando Empoli, Novara, Virtus Entella, Ascoli, Hellas Verona e, fino a qualche mese fa, ChievoVerona.

Alle spalle del tecnico originario di San Giovanni Valdarno, nell’aretino, si piazzano Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza e originario di Cassino, e Marco Baroni, coach del Lecce e nato a Firenze, rispettivamente con 218 e 212 panchine.

Ammontano a 4, al contrario, i debuttanti in cadetteria: Edoardo Gorini del Cittadella, Marco Zaffaroni del Cosenza, Francesco Modesto del Crotone, Massimo Paci del Pordenone.

Singolarmente anche i centenari, vale a scrivere quelli che vantano più di 100 panchine in Serie B, sono 4. Oltre ai già citati mister con più presenze c’è, infatti, Giovanni Stroppa del Monza che annovera 126 gare.

Di seguito la classifica per anzianità in Serie B:

Aglietti 309 caps

Di Carlo 218

Baroni 212

Stroppa 126

Longo 88

Grosso 85

Inzaghi 83

D'Angelo 76

Pecchia 73

Caserta 38

Alvini 38

Sottil 32

Clotet 18

Maresca 15

Lucarelli 10

Gattuso 4

Gorini, Zaffaroni, Modesto e Paci 0 Quanto Brescia se guardiamo le vittorie...

Josep Clotet può essere considerato senza ombra di dubbio fra le rivelazioni della passata stagione. Alla guida del Brescia ha raccolto 10 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte in regular season, più 1 sconfitta nei play-off promozione. Numeri che lo portano a quota 55,6% se rapportiamo i successi ai match disputati.

Nessuno fra gli altri 19 tecnici presenta un parametro migliore.

Anzi, l’unico sopra al 50% è l’attuale mister delle Rondinelle, Filippo Inzaghi, con un valore pari al 53%.

Sul gradino più basso del podio c’è Stroppa con un 42,1%. Questa la classifica completa*:

Clotet 55,6%

Inzaghi 53

Stroppa 42,1

Pecchia 41,1

Grosso 38,8

Baroni 38,7

Sottil 37,5

Di Carlo 35,3

Longo 34,1

Aglietti 33

D'Angelo 32,9

Caserta 28,9

Alvini 23,7

Maresca 20

Lucarelli 10

Gattuso, Gorini, Zaffaroni, Modesto e Paci 0 Concludiamo ordinando i venti tecnici per numero di compagini guidate in cadetteria fino al 2020/2021:

Aglietti 6 (Empoli, Novara, Virtus Entella, Ascoli, Hellas Verona, ChievoVerona)

Baroni 6 (Virtus Lanciano, Pescara, Novara, Benevento, Cremonese, Reggina)

Di Carlo 4 (Mantova, Spezia, Novara, Vicenza)

Grosso 3 (Bari, Hellas Verona, Frosinone)

Pecchia 3 (Gubbio, Hellas Verona, Cremonese)

Stroppa 3 (Spezia, Foggia, Crotone)

Inzaghi 2 (Venezia, Benevento)

Longo 2 (Pro Vercelli, Frosinone)

Sottil 2 (Pescara, Ascoli)

Alvini 1 (Reggiana)

Caserta 1 (Juve Stabia)

Clotet 1 (Brescia)

D’Angelo 1 (Pisa)

Gattuso 1 (Novara)

Lucarelli 1 (Livorno)

Maresca 1 (Ascoli)

Gorini, Zaffaroni, Modesto e Paci 0

* Per i match di spareggio considerato il risultato al termine dei tempi regolamentari, non contemplando eventuali supplementari e/o calci di rigore.