Dopo 51 partite e un corsa lunga 30 giorni, Euro 2020 ha finalmente il suo vincitore: è l’Italia di Roberto Mancini che ha trionfato nella finale del Wembley Stadium contro l’Inghilterra. Un successo arrivato ai rigori e che porta gli Azzurri a quota 2 nell’albo d’oro della manifestazione. Ma a pallone fermo è tempo di fare a qualche bilancio, a cominciare dai gol, l’anima del gioco del calcio.

Sono stati 142 quelli realizzati.

A questo dato hanno contribuito 11 autoreti, record per la manifestazione riservata alle nazionali del Vecchio Continente.

Ma chi ha segnato gli altri 131 centri? Il club più prolifico s’è rivelato la Juventus, che con Bonucci ha griffato anche la finale. Per i bianconeri 12 centri (e Cristiano Ronaldo capocannoniere assieme a Schick con 5 marcature). Alle spalle della Vecchia Signora un terzetto composto da Inter, Liverpool e Manchester City, tutte a quota 8.

Questo l’elenco completo delle 49 squadre che hanno contribuito ai 131 gol. Juventus 12 gol



Inter 8



Liverpool 8



Manchester City 8



Atalanta 7



Lipsia 6



Borussia Dortmund 5



Bayern Leverkusen 5



Real Madrid 5



Bayern Monaco 4



Chelsea 4



Tottenham Hotspur 4



Benfica 3



Manchester United 3



Nizza 3



Barcellona 2



Borussia Mönchengladbach 2



Dinamo Zagabria 2



Gent 2



Lazio 2



Lione 2



Napoli 2



Paris Saint Germain 2



PSV Eindhoven 2



Sampdoria 2



Sassuolo 2



West Ham 2



Augsburg 1



Cardiff 1



Celtic Glasgow 1



CSKA Mosca 1



Dnipro 1



Dunajska 1



Fehérvár 1



Fenerbahce 1



Genoa 1



Hoffenheim 1



Krasnodar 1



Leeds 1



Mainz 1



Real Sociedad 1



Shanghai SIPG 1



Slavia Praga 1



Stoccarda 1



Swansea 1



Torino 1



Union Berlino 1



Wolfsburg 1



Zenit San Pietroburgo 1 A riprova della forza italiana in questa manifestazione, ecco un’altra tabella. Abbiamo ripartito i gol per campionato di provenienza e la Serie A spicca davanti a Premier League e Bundesliga.

Questa la statistica. Serie A (Italia) 37 gol



Premier League (Inghilterra) 30



Bundesliga (Germania) 28



Liga (Spagna) 8



Ligue 1 (Francia) 7



Prem’er-Liga (Russia) 3



Primeira (Portogallo) 3



Championship (Inghilterra) 2



Eredivisie (Olanda) 2



Jupiler Pro League (Belgio) 2



PRVA HNL (Croazia) 2



Chinese Super League (Cina) 1



Nemzeti Bajnokság I (Ungheria) 1



Prem’’er-liha (Ucraina) 1



Scottish Premiership (Scozia) 1



Super Lig (Turchia) 1



Superliga (Slovacchia) 1



Liga 1 (Repubblica Ceca) 1 Per ultimo ecco la classifica delle coop del gol.

Vale a dire quanti giocatori di ogni singolo club sono andati a rete nel corso di Euro 2020.

Stavolta sul podio si piazzano due italiane e una inglese: Juventus, Atalanta e Manchester City. Manchester City 5 giocatori a rete



Atalanta 5



Juventus 5



Borussia Dortmund 4



Liverpool 4



Inter 4



Chelsea 3



Manchester United 3



Dinamo Zagabria 2



Bayern Monaco 2



Borussia Mönchengladbach 2



Lipsia 2



Barcellona 2



Real Madrid 2



Slavia Praga 1



Augsburg 1



Hoffenheim 1



Bayern Leverkusen 1



Mainz 1



Stoccarda 1



Union Berlino 1



Wolfsburg 1



Cardiff 1



Swansea 1



Shanghai SIPG 1



PSV Eindhoven 1



Gent 1



Real Sociedad 1



Lione 1



Nizza 1



Paris Saint Germain 1



Fehérvár 1



Dnipro 1



CSKA Mosca 1



Krasnodar 1



Zenit San Pietroburgo 1



Leeds 1



Tottenham Hotspur 1



West Ham 1



Benfica 1



Celtic Glasgow 1



Genoa 1



Lazio 1



Napoli 1



Sampdoria 1



Sassuolo 1



Torino 1



Fenerbhace 1



Dunajská Streda 1



