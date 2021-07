La prima volta a decidere la sfida fu Marco Tardelli al minuto 78. La seconda, al momento ultima, dopo 120’ a reti inviolate, risolutivo per il morale e per l’esito del match fu il cucchiaio di Andrea Pirlo.

Ammontano soltanto a 2 i precedenti fra Italia e Inghilterra in una fase finale dell’Europeo di calcio. A Euro 1980, il 15 giugno, al Comunale di Torino gli Azzurri passarono di misura grazie alla rete dell’allora centrocampista juventino. A Euro 2012, il 24 giugno, a Kiev per decidere che avrebbe staccato il biglietto valido per la semifinale furono necessari i penalty. Buffon e compagni vittoriosi per 4-2, ma tutti concordi sul peso psicologico del cucchiaio fatto dal Maestro.

Curiosamente le due nazionali non sono mai state faccia a faccia nel cammino di qualificazione agli europei.

Negli ultimi 3 scontri diretti Azzurri sempre a punti.

Il 27 marzo 2018, al Wembley Stadium, terminò in pareggio: Vardy al 26’, Insigne (dagli undici metri) all’87’. Il 31 marzo 2015, allo Stadium di Torino, ecco un altro segno X con una rete per parte: Pellé al 29’, Townsend al 79’. Il 14 giugno 2014, all’Amazonia di Manaus, fu 2-1 nel torneo iridato: Marchisio al 35’, Sturridge al 37’, Balotelli al 50’.

Prima, il 15 agosto 2012, c’era stata la più recente affermazione della nazionale dei Tre Leoni. Al Wankdorfstadion di Berna, in amichevole, fu 2-1: De Rossi al 15’, Jagielka al 27’, Defoe all’80’.

Il bilancio totale dei 27 incontri ci vede in vantaggio di 2 lunghezze per numero di vittorie, 10-8, mentre i pareggi sono 9.

Il totale di gol marcati ai nostri avversari è di 31. Questa la distribuzione per contributo a livello di club: Juventus 9, Inter 3, Napoli 3, Roma 3, Fiorentina 2, Milan 2, Padova 2, Torino 2, Bologna 1, Chelsea 1, Lazio 1, Sampdoria 1, Southampton 1.

Appuntamento per conoscere il successore del Portogallo sul trono d’Europa a domenica sera ore 21, Italia-Inghilterra, Wembley Stadium di Londra, diretta tv su Rai 1 Sky. PRECEDENTI FRA ITALIA E INGHILTERRA

27 incontri disputati

10 vittorie Italia

9 pareggi

8 vittorie Inghilterra

31 gol fatti Italia

33 gol fatti Inghilterra BILANCIO DELL’ITALIA AGLI EUROPEI (SOLO FASI FINALI E PUNTEGGI AL 90’)

10 edizioni disputate

20 vittorie

19 pareggi

5 sconfitte

49 gol fatti

28 gol subiti

Campioni nel 1968 BILANCIO DELL’INGHILTERRA AGLI EUROPEI (SOLO FASI FINALI E PUNTEGGI AL 90’)

10 edizioni disputate

14 vittorie

13 pareggi

10 sconfitte

48 gol fatti

35 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento



