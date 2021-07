L’Argentina per raggiungere l’Uruguay in vetta all’albo d’oro della Coppa America, il Brasile per bissare il successo dell’edizione 2019 e alzare al cielo il trofeo per la decima volta nella sua storia calcistica.

La finale della Coppa America 2021 sarà Brasile-Argentina, un superclassico del Sudamerica.

La due nazionali sono state avversarie nell’ultimo atto della competizione già per 2 volte (attenzione, la competizione ha cambiato formula spesso e non sempre s’è conclusa con la disputa di una vera e propria finale).

Nel 2004 Brasile-Argentina si chiuse sul 2-2 nei tempi regolamentari. Gonzalez su rigore portò in vantaggio l’Albiceleste, prima dell’intervallo arrivò il pareggio di Luisao. Nella ripresa ecco il vantaggio argentino con Delgado e la rimonta brasiliana con Adriano.

Ai rigori avrebbero poi avuto la meglio i verdeoro per 4-2.

Tre anni più tardi, nel 2007, ecco un nuovo faccia a faccia.

Stavolta la sfida si rivelò a senso unico: 3-0 carioca con reti di Julio Baptista, Ayala (autogol), Daniel Alves.

L’ultimo incrocio in ordine di tempo risale alla semifinale di due anni fa, quando Gabriel Jesus e Firmino firmarono il successo dei padroni di casa che poi avrebbero messo le mani sul titolo numero 9 battendo la sorpresa Perù (mentre l’Argentina, avendo la meglio sul Cile, avrebbe chiuso con la medaglia di bronzo al collo).

In totale i precedenti fra Brasile a Argentina in Coppa America ammontano a 33.

I biancocelesti sono in vantaggio per 15-10 sul fronte delle affermazioni, mentre i segni X sono 8. Ben 92 i gol totalizzati nel corso di questi scontri diretti, per una media di quasi 3 per match: 40 da Neymar e compagni, 52 da Messi e soci.

Concludiamo segnalando che l’ultima affermazione argentina nello scontro diretto è piuttosto datata.

Risale al 27 giugno 1993, a Santiago de Guayaquil in Ecuador, quando dopo l’1-1 dei tempi regolamentari la selezione dove militava anche Batistuta si impose per 6-5 ai penalty. PRECEDENTI FRA BRASILE E ARGENTINA IN COPPA AMERICA

33 incontri disputati

10 vittorie Brasile

8 pareggi

15 vittorie Argentina

40 gol fatti Brasile

52 gol fatti Argentina