A distanza di quasi trent’anni Inghilterra e Danimarca si ritroveranno avversarie in un europeo di calcio: correva l’anno 1992 e le due selezioni si affrontarono in terra svedese.

Gli scandinavi arrivarono a quel torneo da ripescati, per l’esclusione di una Jugoslavia dilaniata dalla guerra. Tuttavia è d’obbligo ricordare che nel raggruppamento di qualificazione fra le due nazionali il distacco era stato solamente di un punto: Jugoslavia 14 e Danimarca 13.

Prova di una compagine tutt’altro che di seconda fascia.

Alla prima giornata del girone A di Euro 1992 fu subito Danimarca-Inghilterra. Pareggio ad occhiali, vale a dire per 0-0, il risultato finale del match.

I danesi avrebbero poi messo le mani sul torneo battendo in finale la Germania per 2-0 (Jensen al 18’ e Vilfort al 78’).

Più corposo l’elenco dei precedenti in occasioni delle qualificazioni al torneo continentale: 4 faccia a faccia, validi per le rincorse a Euro 1980 e Euro 1984.

Il bilancio di questi match racconta di 1 successo danese, 1 segno X, 2 vittorie inglesi.

Ricordiamo, considerato che la prossima sfida andrà in scena al Wembley Stadium di Londra, come terminarono i due incroci con i britannici squadra di casa.

Nel 1979, Inghilterra-Danimarca finì 1-0 con rete di Keegan al 17’.

Nel 1983, Inghilterra-Danimarca si chiuse 0-1 con Simonsen a segno su calcio di rigore al 36’.

Concludiamo segnalando che per i danesi si tratterà della quarta semifinale di un europeo (nel 1964, Danimarca-Urss 0-3; nel 1984, Danimarca-Spagna 4-5 ai rigori; infine, nel 1992, Olanda-Danimarca 4-5 dopo i penalty), mentre per i britannici sarà la terza (nel 1968, Jugoslavia-Inghilterra 1-0; nel 1996, Germania-Inghilterra 6-5 ai rigori).

Per gli appassionati delle statistiche di rendimento: la difesa inglese è rimasta l’unica senza avere incassato gol al passivo a Euro 2020.

Inghilterra-Danimarca, Wembley Stadium di Londra, mercoledì 7 luglio, ore 21, diretta tv su Rai 1 e Sky. PRECEDENTI FRA INGHILTERRA E DANIMARCA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

5 incontri disputati

2 vittorie Inghilterra

2 pareggi

1 vittoria Danimarca

7 gol fatti Inghilterra

6 gol fatti Danimarca I NUMERI DELL’INGHILTERRA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

10 edizioni disputate

14 vittorie

12 pareggi

10 sconfitte

47 gol fatti

34 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento I NUMERI DELLA DANIMARCA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

9 edizioni disputate

9 vittorie

6 pareggi

15 sconfitte

38 gol fatti

44 gol subiti

Campione 1992 come miglior piazzamento



Link:

Speciale Europei