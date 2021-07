Sono state le ultime due a staccare i biglietti per i quarti di finale di Euro 2020, saranno le ultime due a contendersi l’accesso alle semifinali del torneo.

Ucraina-Inghilterra andrà in scena sabato 3 luglio alle ore 21, diretta tv su Rai 1 e Sky, allo Stadio Olimpico di Roma.

Le due nazionali sono state avversarie anche a Euro 2012.

L’unico precedente è terminato col successo britannico per 1-0: al 48’ Rooney. Era il 19 giugno e lo stadio quello di Donetsk.

Curiosità: l’Inghilterra aveva marcato 2 reti nei primi tre match di questo europeo di calcio, ne ha rifilati altrettanti in ‘soli’ novanta minuti alla Germania. Inoltre in caso di passaggio del turno giocherà gli ultimi due impegni di Euro 2020 a casa, nel Wembley Stadium.

L’Ucraina ha già registrato un record: ha superato la fase a giorni e adesso si ritrova ai quarti dopo aver battuto ai supplementari la Svezia. PRECEDENTI FRA UCRAINA E INGHILTERRA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

1 incontro disputato

0 vittorie Ucraina

0 pareggi

1 vittoria Inghilterra

0 gol fatti Ucraina

1 gol fatto Inghilterra I NUMERI DELL’UCRAINA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

3 edizioni disputate

2 vittorie

1 pareggio

7 sconfitte

7 gol fatti

15 gol subiti

Gironi come miglior piazzamento I NUMERI DELL’INGHILTERRA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

10 edizioni disputate

13 vittorie

12 pareggi

10 sconfitte

43 gol fatti

34 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento



Link:

Speciale Europei