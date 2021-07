La seconda giornata dei quarti di finale di Euro 2020 scatterà con Repubblica Ceca-Danimarca, sabato 3 luglio alle ore 18, Olimpiya Stadionu di Baku, diretta tv su Rai 1 e Sky.

Ammontano già a 2 i precedenti fra le due nazionali a livello di fase finale degli europei di calcio. Anche piuttosto recenti.

Nel 2000 entrambe le compagini facevano parte del girone D con Olanda e Francia. Scandinavi che chiusero a zero punti. Cechi che invece arrivarono a quota 3, proprio grazie al successo nello scontro diretto dell’ultima giornata. Danimarca-Repubblica Ceca terminò col risultato di 0-2 e la doppietta di Smicer fra il 63’ e il 66’.

Quattro anni più, nell’edizione successiva del torneo più prestigioso del Vecchio Continente, ecco il faccia a faccia proprio in occasione dei quarti di finale. Repubblica Ceca-Danimarca si chiuse col punteggio di 3-0: Koller al 49’, Baros al 63’ e al 65’.

Insomma, sembra proprio che lo spezzone di gara preferito per decidere la sfida sia quello attorno all’ora di gioco.

La Danimarca è reduce dal rumoroso 4-0 rifilato al Galles.

La Repubblica Ceca ha addirittura estromesso da Euro 2020 la più quotata Olanda e ha uno Schick in grande spolvero, già autore di 4 gol e a meno uno dal capocannoniere del torneo Cristiano Ronaldo che ha concluso la sua avventura a quota 5. PRECEDENTI FRA REPUBBLICA CECA E DANIMARCA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

2 incontri disputati

2 vittorie Repubblica Ceca

0 pareggi

0 vittorie Danimarca

5 gol fatti Repubblica Ceca

0 gol fatti Danimarca I NUMERI DELLA REPUBBLICA CECA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

7 edizioni disputate

12 vittorie

6 pareggi

10 sconfitte

35 gol fatti

33 gol subiti

Seconda come miglior piazzamento I NUMERI DELLA DANIMARCA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

9 edizioni disputate

8 vittorie

6 pareggi

15 sconfitte

36 gol fatti

43 gol subiti

Campione 1992 come miglior piazzamento



Link:

Speciale Europei