Gli ottavi di finale di Euro 2020 si chiuderanno il 29 alle ore 21 all’Hampden Park di Glasgow con Svezia-Ucraina.

Match che ricorderà bene l’attuale CT giallazzurro. Perché rintracciamo 1 solo precedente fra qualificazioni e fasi finali di un europeo di calcio con le due selezioni sullo stesso campo da gioco: Euro 2012, stadio Olympiskiy di Kiev, 2-1 per i padroni di casa.

Questo il tabellino dei gol che segnarono quel match: 52’ Ibrahimovic, 55’ Shevchenko, 62’ Shevchenko.

Gli svedesi hanno chiuso al primo posto il girone E con 7 punti, davanti alla più quotata Spagna.

Gli ucraini sono stati ripescati dal gruppetto delle migliori terze, dopo aver terminato il girone C dietro Olanda e Austria. PRECEDENTI FRA SVEZIA E UCRAINA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

1 incontro disputato

0 vittorie Svezia

0 pareggi

1 vittoria Ucraina

1 gol fatti Svezia

2 gol fatti Ucraina I NUMERI DELLA SVEZIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

7 edizioni disputate

7 vittorie

7 pareggi

9 sconfitte

29 gol fatti

26 gol subiti

Semifinale come miglior piazzamento I NUMERI DELL’UCRAINA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

3 edizioni disputate

2 vittorie

0 pareggi

7 sconfitte

6 gol fatti

14 gol subiti

Gironi come miglior piazzamento



