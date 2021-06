... sei nella categoria: Notizie I precedenti Francia vs Svizzera Speciale Europei Torna Indietro





Alla National Arena di Bucarest, il 28 alle ore 21, andrà in scena l’ottavo di finale di Euro 2020 Francia-Svizzera (diretta tv Rai 1 e Sky).

Le due nazionali contano 2 precedenti in una fase conclusiva degli europei di calcio.

A Euro 2004 Svizzera-Francia terminò col punteggio di 1-3: dopo un primo tempo chiuso sull’1-1, Zidane al 20’ e Vonlanthen al 26’, una doppietta di Henry nell’ultimo quarto d’ora del match consegnò il successo ai Bleus. Si trattava dell’ultima partita del girone B, che i transalpini chiusero al primo posto con 7 punti, davanti a Inghilterra, Croazia e Svizzera.

Dopo dodici anni, a Euro 2016, ecco un altro Svizzera-Francia. Stavolta fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0. Entrambe le nazionali superarono la prima fase: la compagine di Deschamps prima del girone A con 7 punti, quella di Petkovic seconda a quota 5.

La Francia ha chiuso la fase a gironi di Euro 2020 con 5 punti e la prima piazza del raggruppamento F. La Svizzera terza, invece, nel girone A dietro l’Italia e il Galles.



PRECEDENTI FRA FRANCIA E SVIZZERA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

2 incontri disputati

1 vittoria Francia

1 pareggio

0 vittorie Svizzera

3 gol fatti Francia

1 gol fatto Svizzera I NUMERI DELLA FRANCIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

10 edizioni disputate

18 vittorie

15 pareggi

9 sconfitte

62 gol fatti

45 gol subiti

Campione 1984 e 2000 come miglior piazzamento I NUMERI DELLA SVIZZERA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

5 edizioni disputate

3 vittorie

6 pareggi

7 sconfitte

12 gol fatti

20 gol subiti

Ottavi di finale come miglior piazzamento



