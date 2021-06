La Croazia è alla ricerca della decima vittoria, la Spagna della ventesima in una fase finale dell’europeo di calcio.

Ovviamente per queste due statistiche abbiamo preso in considerazione i risultati al 90’.

Il quinto ottavo di finale di Euro 2020 sarà Croazia-Spagna.

La selezione dalla maglia a scacchi ha chiuso in seconda posizione il girone D, dietro l’Inghilterra. Stessa posizione, seconda, nel girone E per la nazionale dalla casacca rossa, alle spalle della Svezia.

Faccia a faccia che non è una novità. Perché Croazia e Spagna si sono incrociate anche nel 2012 e nel 2016. Ma se nelle due precedenti edizione degli europei il match arrivò nella fase a gironi, stavolta andrà in scena in occasione di un dentro-fuori senza possibilità d’appello.

A Euro 2012 Croazia-Spagna terminò col risultato di 0-1: Navas all’88’.

A Euro 2016 Croazia-Spagna si chiuse col punteggio di 2-1: Morata al 7’, Kalinic al 45’ e Perisic all’87’.

Insomma, tutta partite decise a pochi minuti dal novantesimo di gioco.

Per il terzo Croazia-Spagna in un europeo, appuntamento al 28 alle ore 18 al Parken Stadium di Copenhagen (diretta tv su Sky). PRECEDENTI FRA CROAZIA E SPAGNA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

2 incontri disputati

1 vittoria Croazia

0 pareggi

1 vittoria Spagna

2 gol fatti Croazia

2 gol fatti Spagna I NUMERI DELLA CROAZIA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

6 edizioni disputate

9 vittorie

7 pareggi

5 sconfitte

26 gol fatti

21 gol subiti

Quarti di finale come miglior piazzamento I NUMERI DELLA SPAGNA ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

11 edizioni disputate

19 vittorie

14 pareggi

10 sconfitte

60 gol fatti

37 gol subiti

Campione 1964, 2008 e 2012 come miglior piazzamento



Link:

Speciale Europei