Lukaku contro Ronaldo.

Possiamo presentarlo così il quarto ottavo di finale in programma a Euro 2020. Per Belgio-Portogallo appuntamento il 27 alle ore 21 al La Cartuja Stadium di Siviglia.

La due nazionali per la prima volta saranno avversarie in una fase finale dell’europeo di calcio.

Tuttavia non mancano i precedenti se prendiamo in considerazione i percorsi di qualificazioni alle varie edizioni.

Negli anni Settanta rintracciamo 4 faccia a faccia.

Belgio sempre vittorioso fra le mura di casa (3-1 nel 1971 e 2-0 nel 1979), mentre nella penisola Iberica i match terminarono entrambi col pareggio (e sempre col risultato di 1-1).

Dagli scontri diretti più recenti, invece, è emerso vincitore il Portogallo.

Nel 2007 i lusitani si imposero, infatti, 2-1 in trasferta, mentre sul proprio terreno piazzarono un 4-0.

Numeri che producono un bilancio in perfetto equilibrio: 2 successi per selezione, 2 segni X, 8 gol marcati e subiti da ciascuna difesa.

Lukaku e soci hanno chiuso il girone C di Euro 2020 a punteggio pieno.

Ronaldo e compagni dopo aver terminato con 4 punti e la terza posizione nel girone F, sono stati ripescati per disputare gli ottavi di finale.

Non scordiamoci che dal risultato di Belgio-Portogallo uscirà la sfidante della vincente di Italia-Austria.



PRECEDENTI FRA BELGIO E PORTOGALLO AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

6 incontri disputati

2 vittorie Belgio

2 pareggi

2 vittorie Portogallo

8 gol fatti Belgio

8 gol fatti Portogallo I NUMERI DEL BELGIO ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

6 edizioni disputate

10 vittorie

2 pareggi

8 sconfitte

29 gol fatti

26 gol subiti

Seconda 1980 come miglior piazzamento I NUMERI DEL PORTOGALLO ALLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI (RISULTATI AL 90’)

8 edizioni disputate

17 vittorie

14 pareggi

7 sconfitte

52 gol fatti

33 gol subiti

Campione 2016 come miglior piazzamento



